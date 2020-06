De retour dans sa circonscription de Regina, en Saskatchewan, Andrew Scheer a présenté jeudi sa prime de retour au travail qui vise à rendre la PCUPrestation canadienne d’urgence plus souple et plus généreuse afin d'aider les travailleurs à retourner sur le marché du travail .

Ainsi, selon ce plan, les travailleurs qui bénéficieraient de la PCUPrestation canadienne d’urgence ne perdraient que 0,50 $ de leur prestation pour chaque dollar gagné au-delà de 1000 $ par mois. À l'heure actuelle, les prestataires perdent la PCU s'ils gagnent 1001 $ par mois ou plus.

Or, c'est précisément ce que revendique le Bloc québécois depuis environ deux mois. Les bloquistes demandent que la PCUPrestation canadienne d’urgence et la PCUE – pour étudiants – soient proportionnelles en fonction du nombre d'heures travaillées. Le calcul reste le même — une perte de 0,50 $ pour chaque dollar gagné au-delà de 1000 $ par mois.

Le Bloc disait même avoir obtenu un engagement formel du gouvernement Trudeau en ce sens le 29 avril dernier, en échange de son appui pour l'adoption de la Prestation canadienne d'urgence pour étudiants à la Chambre des communes.