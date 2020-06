Un coffret techno-scientifique pour les petits débrouillards de la région

Les coffrets contiennent des fiches et du matériel pour la réalisation trois expériences scientifiques. Les thèmes de la chimie, de l’ingénierie et de la biologie-environnement y sont abordés.

Ils sont adaptés en fonction de l’âge de l’enfant : les 4-5 ans, les 6 à 9 ans et les 10 ans et plus.

Technoscience Mauricie Centre-du-Québec a préparé 300 coffrets et pourraient en produire d’autres s’il y a de la demande dans la région et même ailleurs. Ils sont vendus au coût de 35 $.

En plus d’amuser les jeunes tout en les instruisant, la vente de ces coffrets permettra à Technoscience Mauricie Centre-du-Québec de traverser cette période difficile , indique l’organisme.

L’idée des coffrets, qui a été développée en raison de la pandémie, restera. L’équipe travaille déjà à l’élaboration de nouveaux coffrets pour septembre.

En temps normal, près de 2000 jeunes participent au camp de jour Technoscience Mauricie Centre-du-Québec à Trois-Rivières, 200 à Shawinigan et environ 800 à Drummondville.

Des ateliers de robotique à domicile

Il est aussi désormais possible de suivre une activité d’initiation à la robotique et à la programmation à la maison.

Sur demande, entre le 6 juillet et le 7 août, des animateurs se déplaceront chez les gens pour tenir ces ateliers.

Les robots utilisés varient selon l’âge des participants.