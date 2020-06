Une majorité de cours en classe cet automne au Cégep de Jonquière

Plusieurs programmes de formation se donneront entièrement sur place. Certains cours de formation générale seront également présentiels, notamment pour les étudiants de première année.

Il nous apparaissait important de favoriser la présence des étudiants sur le campus, notamment pour les nouveaux admis, pour faciliter la réussite et la transition entre le secondaire et le collégial , a soutenu le directeur des études du Cégep, Mario Julien, par voie de communiqué.

L'établissement souligne que la présence des élèves dans les salles de classe cet automne dépend toujours de la situation reliée à la COVID-19.

Profiter des grands espaces

L’établissement scolaire souhaite exploiter le plus possible ses grands espaces intérieurs, comme la cafétéria, pour accueillir le plus d’étudiants possible à la fois.

C’est ce genre d’adaptation qui permettra la mise en place de certains cours de formation générale.

L’horaire des cours sera quant à lui échelonné sur plus de temps, et ce, toujours dans le but d’avoir un nombre maximum d’étudiants sur place. Certains cours pourraient finir en soirée.

Visite virtuelle du Cégep

Le Cégep de Jonquière a mis sur pied une visite virtuelle de l’établissement pour les étudiants et les parents.

Un tournage effectué au printemps a pu permettre cette réalisation.