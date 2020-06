Une éclosion de COVID-19 rapportée dans un salon de beauté de Kingston

Le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste de l'unité sanitaire, exhorte les clients du salon Binh's Nail and Spa, qui y ont reçu des services entre le 12 et le 24 juin, de passer un test de dépistage et de se placer en quarantaine pendant 14 jours à la suite de leur test, qu'importe son résultat.

Le bien-être des clients de Binh's Nail and Spa et des esthéticiennes du salon est notre priorité absolue, tout comme le respect des règles de désinfection et de nettoyage , a déclaré le Dr Moore. Pour le moment, le salon sera fermé jusqu'à ce qu'il soit possible de le rouvrir en toute sécurité.

Le Bureau de santé n'a pas précisé combien de personnes du salon ont été déclarées positives, mais il y a eu cinq nouveaux cas confirmés de COVID-19 dans la région de Kingston cette semaine - les premiers cas confirmés de la région ce mois-ci.

Le personnel de la santé publique s'efforce d'effectuer le traçage de contacts des personnes testées positives.