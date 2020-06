Une fillette disparue près du lac Kearney à Halifax

Des policiers et des pompiers sont actuellement sur le lac Kearney à Halifax pour tenter de retrouver une fillette qui a disparu cet après-midi.

Un bateau, un drone et un chien policier sont sur le lac et dans les environs, à la recherche de la fillette âgée d'environ 5 ans .

Les autorités affirment qu'à ce stade, il n'est pas certain qu'elle soit allée dans le lac. Nous cherchons juste pour exclure qu'il n'y ait personne , a déclaré Dave Slaunwhite, chef de district des pompiers et des urgences de la région d'Halifax.

Un drone survole la zone. Photo : Radio-Canada / Steve Lawrence

Le lac a été fermé et le public n'est pas autorisé à y entrer tant que les recherches se poursuivent.

L'enfant est décrite comme étant blanche, mesurant moins de 4 pieds, mince, avec des cheveux bruns aux épaules.

Elle a été vue pour la dernière fois portant un maillot de bain une pièce de couleur pêche/marron foncé.