Avis d’interdiction d’arrosage levé à Trois-Rivières et Drummondville

La Ville de Trois-Rivières affirme que grâce à l’interdiction d’arrosage, la consommation d’eau par jour a diminué de 15 %. Cela a permis d’assurer les réserves nécessaires en cas d’incendies , peut-on lire dans le communiqué envoyé par la Ville.

Les résidents doivent tout de même suivre le règlement municipal qui encadre l’utilisation de l’eau.

À Trois-Rivières, l’arrosage des pelouses est permis : les jours pairs pour les adresses paires;

les jours impairs pour les adresses impaires.

entre 19 h à 21 h pour l’arrosage manuel;

entre 20 h à 21 h pour l’arrosage automatique;

entre 22 h à 23 h pour les systèmes d'irrigation automatique.

Les résidents de Drummondville aussi peuvent à nouveau utiliser l’eau pour arroser leur pelouse.

La Ville a levé mercredi l'interdiction d'utilisation extérieure de l'eau potable qui était en vigueur depuis le 17 juin.

Selon la Ville, les températures plus fraîches et les précipitations des derniers jours ont fait en sorte que la consommation d'eau est revenue à son niveau habituel.

La levée concerne également les citoyens des municipalités avoisinantes qui sont raccordées au réseau d’aqueduc de Drummondville, soit Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Cyrille-de-Wendover et Saint-Majorique-de-Grantham.

L'interdiction est toujours en vigueur dans d'autres villes de la région comme Trois-Rivières et Bécancour, où les autorités municipales craignaient pour les réserves d'eau potable.

Interdiction maintenue, pour l'instant, dans d’autres municipalités

Le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois, espère lever l’interdiction d’arrosage le plus tôt possibles . Il affirme que la Ville se réunit ce jeudi pour déterminer si l’interdiction sera maintenue.

Il y a eu une amélioration à la suite de l’interdiction , indique le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois. Il affirme qu’avant la mise en place des mesures, les gens consommaient 3 fois plus d’eau que d’habitude.

Jeudi midi, Shawinigan et Nicolet (qui dessert aussi ces six municipalités : Baie-du-Febvre, La Visitation, Saint-Elphège, Sainte-Perpétue, Sainte-Monique et Saint-Zéphirin) faisaient partie des municipalités qui n’avaient pas encore levé l’interdiction d’arrosage.