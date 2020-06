Alicia Moffet, chanteuse avant d’être influenceuse

Influenceuse ou chanteuse? Si Alicia Moffet est très populaire sur les réseaux sociaux, elle se définit d’abord comme une artiste et sort un premier album, Billie Ave. D’ailleurs, avant de devenir une vedette sur Instagram, la jeune femme a gagné The Next Star, en 2013, et a participé à La voix, en 2015.

Mais même si elle veut faire carrière en musique, Alicia Moffet ne nie pas l’importance des réseaux sociaux dans sa vie. Si tu veux être artiste, c’est super complémentaire. On voit qu’Ariana Grande, la plus grande artiste pop au monde, est la personne la plus suivie sur Instagram. C’est la nouvelle manière de communiquer avec les gens. C’est comme ça que tu peux garder une proximité et développer une relation avec les gens qui te suivent. Ils sentent que je suis accessible et je ne voudrais jamais perdre ça , reconnaît-elle en entrevue avec Eugénie Lépine-Blondeau, la chroniqueuse culturelle de Tout un matin.

Un premier album

Dans cet album, la chanteuse fait entendre l’étendue du registre de sa voix. D’ailleurs, elle avoue qu’elle ne la travaille pas assez.

Ça a toujours été mon plus gros défaut. Quand j’étais jeune, j’ai pris des cours de chant, fait des vocalises, mais quand j’ai fait l’émission La voix, j’ai arrêté de prendre soin de ma voix et d’évoluer, à un certain point. J’ai toujours eu un talent assez naturel pour ne pas avoir à travailler (même si ça semble hautain de dire ça). Ça m’a rattrapée, car je n’ai pas beaucoup d’endurance vocale. Donc maintenant, je m'exerce plus et j’ai recommencé à prendre des cours de chant. Alicia Moffet

Plusieurs chansons ont été écrites avec d’autres artistes, dont Milk & Bone et Jonathan Roy. Elle explique que ça doit cliquer avec ces personnes, car sa vie personnelle l’inspire beaucoup dans son écriture. Il ne faut pas que tu te sentes jugé, que tu sentes un malaise. Les personnes avec qui j’ai travaillé, ce sont celles avec qui je m’entendais bien. Je trouve ça le fun, écrire avec des gens différents, car tout le monde a son style et c’est vraiment intéressant.

L’ambition d’Alicia Moffet

Évidemment, la jeune artiste de 21 ans veut rejoindre le plus de gens possible, et pas seulement les 388 000 personnes qui la suivent sur Instagram et les 217 000 sur YouTube. Elle a aussi l’ambition d’avoir une carrière internationale.

Mon but est que ma musique voyage le plus possible. [...] Mes influences ont souvent été américaines et internationales. Ça a toujours été la norme pour moi de vouloir percer à l’international, car c’était ce que j’écoutais. Alicia Moffet

La notion de célébrité n’est pas importante pour elle et lui fait même un peu peur. J’adore que les gens viennent me voir et me parler. Ça me fait tellement plaisir. Et je ne suis pas du tout rendue au point où c’est incontrôlable. Oui, ça peut être tannant parfois de se faire déranger, mais il ne faut pas oublier qu’on fait [ce métier] à cause d’eux , précise-t-elle.

L’illustration et le graphisme de la pochette de l'album sont signés par Aspect Graphite et Petite Boîte Noire. Photo : Aspect Graphite

Ce qui la motive est l’adrénaline de pouvoir chanter et offrir des spectacles, beaucoup plus que d’être une célébrité .

On lui demande aussi souvent pourquoi elle chante en anglais. C’est une normalité pour moi. Ma mère est professeure d’anglais, mon beau-père est anglophone, j’ai été élevée dans les deux langues. Quand j’ai commencé à écrire, mon réflexe a été d’écrire en anglais.

Alicia Moffet a aussi collaboré à la chanson Ciel, que FouKi a interprétée lors du grand spectacle de la fête nationale.

Le premier album d’Alicia Moffet porte le nom de sa fille, Billie, née l’an dernier, mais la chanteuse souligne qu’il y a plus derrière ce titre et qu’elle le dévoilera lors du lancement, qui se fera sur la plateforme Yoop le 25 juin à 20 h. On peut y participer au coût de 20 $. Plus de 2500 billets ont déjà été vendus.