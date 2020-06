Satisfaction des usagers de la STO encore en hausse

Les usagers de la Société de transport de l'Outaouais (STO) semblent de plus en plus satisfaits du service offert dans la région.

Selon un sondage mené auprès des usagers à la fin de 2019, la Société de transport de l'Outaouais (STO) a enregistré une progression dans son achalandage, avec une augmentation de 7,1 %.

Le taux de satisfaction des usagers est passé de 65 % en 2017 à 72 % en 2018 pour atteindre 69 % en 2019. La note moyenne attribuée dans le cadre du sondage est donc de 7,2 sur 10, alors qu'en 2018 elle était de 7,1.

Cette légère diminution est attribuable au nombre record de déplacements observés par la STOSociété de transport de l'Outaouais en 2018.

Il y a eu un pic du nombre de déplacements moyen en 2018, cette année, c’était un retour à la normale , explique Diane Rousseau de la firme BIP Recherche qui a effectué le sondage.

Le nombre de déplacements moyen par mois est passé de 27 en 2017, à 33 en 2018, pour atteindre 30 en 2019.

Des autobus de la STO dans le Vieux-Hull. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

De manière générale, 33 % des clients jugent que la qualité des déplacements sur l'ensemble du réseau de la STOSociété de transport de l'Outaouais s’est améliorée depuis 2018, tandis que 16 % estiment qu'elle s’est détériorée.

Comme l’an dernier, la courtoisie des chauffeurs obtient le plus haut taux de satisfaction, en 2019 avec 84 % des usagers qui apprécient leurs interactions avec ceux qui conduisent les autobus.

Contexte particulier dû à la COVID-19

En point de presse virtuel jeudi, la présidente du conseil d'administration de la STOSociété de transport de l'Outaouais , Myriam Nadeau s’est dite satisfaite des résultats du sondage indépendant.

On est conscient du contexte dans lequel on le fait , a dit Mme Nadeau d’entrée de jeu. Mais ça demeure important de clore l’année en bonne et due forme.

Selon Mme Nadeau, la STOSociété de transport de l'Outaouais note une troisième année consécutive d’augmentation de son achalandage. Ça démontre que malgré les défis, on satisfait la grande majorité des attentes de notre clientèle, c'est une bonne nouvelle pour la Société des transports , ajoute Mme Nadeau.

Pour ce qui est de la satisfaction générale de la qualité du service, les répondants du secteur Aylmer ont répondu avec le plus bas taux de satisfaction, soit 59 %.

Mme Nadeau répond que des investissements dans le service dans l’ouest de la ville devraient répondre à cette diminution de la satisfaction au cours des prochaines années.