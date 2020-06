La présence d’agrile du frêne à Edmundston entraîne la coupe de 10 arbres

Les arbres qui avaient été plantés il y a une trentaine d’années portent clairement les marques du saccage de l’agrile, selon l'information communiquée par la Ville.

Puisque le niveau de dépérissement des arbres se situe au-dessus de 30 %, ils devront être abattus en vertu des normes établies par l’Agence canadienne d’inspection des aliments ( ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments ).

L’agrile ne pose aucun risque à la santé humaine, mais est une menace environnementale considérable. L'insecte a éradiqué la présence de frênes dans plusieurs régions de l'Ontario, du Québec et des États-Unis. C'est la deuxième fois qu'il est détecté en Atlantique. Il avait été repéré une première fois au printemps 2018.

L'agrile du frêne a tué des millions d'arbres en Amérique du Nord. Photo : Radio-Canada

L'agrile nuit aux arbres en s'en nourrissant. L'insecte qui vient d'Asie perce un trou dans le frêne pour y déposer ses œufs. Après l’éclosion des œufs, les larves vivent sous l’écorce de l’arbre et se nourrissent de phloème, où circule la sève, tuant tranquillement le frêne.

Se débarrasser de l'agrile, possible?

Selon Alain Laplante, forestier urbain au Service des travaux publics de la Ville d’Edmundston, il est possible de se débarrasser de cet insecte, mais seulement à condition d'agir très rapidement. Il explique qu'une fois que les arbres montrent des signes d'infestation cela signifie que les larves ont commencé à s'y nourrir et que les insectes adultes sont peut-être déjà bien loin en train d'infecter d'autres arbres.

On dit qu’une infestation d’agrile du frêne va durer environ 8 à 10 ans et va tuer 99 % à 100 % de tous les frênes sur le territoire. Alain Laplante, forestier urbain au Service des travaux publics de la Ville d’Edmundston

Si le degré de dépérissement de l'arbre se situe sous 30 %, un traitement peut lui être administré. Par contre, rien n'est gagné d'avance, puisque ce traitement est très coûteux et doit être administré tous les deux ans aux arbres touchés, et ce, pour la durée de l'infestation, soit de 8 à 10 ans selon M. Laplante.

Il estime que selon la grosseur du frêne, un traitement complet peut coûter jusqu'à 10 000$. Ainsi, il peut être plus économique de couper un arbre infecté.

Une fois coupé, le bois de l'arbre pose toujours un risque de contamination s'il est déplacé . Une fois que l’arbre est par terre, on va le déchiqueter et à partir de là, on va amener ça à un endroit particulier de notre site de récupération , explique M. Laplante. Il incite donc les citoyens d'Edmundston à s'en remettre à la Ville pour se débarrasser de leur bois de frêne coupés s'ils ne sont pas en mesure de le déchiqueter eux-même.

La Municipalité compte bien remplacer les frênes qui devront être coupés. Plusieurs types d’arbres seront plantés afin de favoriser la biodiversité et d’éviter qu’un insecte qui serait nocif pour une espèce d’arbre en particulier puisse anéantir sa présence dans une région, comme c’est le cas avec l’agrile du frêne.