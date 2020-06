Fermeture de l’école de conduite Le Tournant : les étudiants toujours sans réponse

De nombreux apprentis conducteurs doivent prendre leur mal en patience depuis la fermeture de l’école Le Tournant, puisqu’ils affirment être incapables de joindre la direction de l’école de conduite et n’obtiennent pas de réponse de l’Association québécoise des transports (AQTr), qui chapeaute toutes les écoles de conduite du Québec.

Pour poursuivre leurs cours de conduite avec une autre école, ils doivent recevoir un document qui certifie leur cheminement et ce document doit éventuellement être fourni par l’AQTr.

Dans le contexte pandémique, l’AQtr ne parvient toutefois pas à répondre à la demande, confirme l’adjointe à la direction à l’école de conduite MLB, située à Rouyn-Noranda, Mira Fortier.

Est-ce que c’est normal, non, c’est sûr que non, lance-t-elle. Même nous, nous leur avons envoyé un courriel en lien avec la situation de la fermeture de l’école de conduite Le Tournant et nous n’avons toujours pas eu de réponse en lien avec ça , fait remarquer Mme Fortier.

La direction de l’école de conduite Le Tournant et l’AQTr n’ont pas non plus donné suite à nos demandes d’entrevues.

La mère d’un élève qui fréquentait l’école de conduite Le Tournant, Natacha Bergeron, se dit également déçue par la situation. J’ai essayé d’appeler l’AQTr et la boîte vocale était pleine, donc je n’ai pas pu laisser de message , déplore-t-elle.

Dans son cas, son fils avait encore quatre sessions de cours pratiques avant de pouvoir passer son test. Cette situation vient compliquer leur quotidien, puisqu’elle doit demeurer disponible pour transporter son fils au travail matin et soir.

L'école de conduite MLB de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Piel Côté

L’adjointe à la direction à l’école de conduite MLB, Mira Fortier, aurait aimé que la suite des choses soit plus simple pour les élèves qui ont fréquenté l’école de conduite Le Tournant, tout en rappelant qu’un cours de conduite se détaille à environ 930 $, en plus des taxes.

Nous sommes la seule autre école à Rouyn-Noranda. Ça serait plaisant s’ils pouvaient nous envoyer tous les documents, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. C’est un organisme gouvernemental qui doit suivre des règles strictes , précise-t-elle.

Elle rappelle que l’école de conduite a encore certaines responsabilités, malgré sa fermeture. Normalement, c’est l’école qui doit transmettre les documents à l’AQTr, alors dans ce cas-ci, je ne sais pas la faute est à qui , ajoute-t-elle.

Peu d’impacts chez MLB

Chez MLB, Mira Fortier s’est dite plus ou moins surprise [par la fermeture du Tournant]. C’est sûr qu’on sentait quelque chose, surtout d’une entreprise ouverte depuis pas si longtemps, mais on ne s’attendait pas à ce que ça ferme .

Elle n’a toutefois pas encore remarqué de hausse d’achalandage dans les locaux de son employeur. Ça va prendre du temps aux élèves avant d’avoir leurs documents vu qu’ils ont fait faillite et que c’est l’AQTr qui s’occupe d’eux , rappelle-t-elle.