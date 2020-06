La reprise des classes en septembre divise les parents saskatchewanais, selon un sondage

Le sondage indique aussi que 18 % des parents saskatchewanais permettraient à leur enfant de reprendre les cours dès maintenant, alors qu’environ 8 % estiment qu’attendre un ou deux mois serait suffisant pour les convaincre. Un retour des élèves en classe en septembre comme prévu par la province correspond à un échéancier de plus deux mois.

Près de 17 % des répondants estiment qu’il serait plus prudent d’attendre au moins six mois et voir même jusqu'à plus d'un an avant d’envoyer leur enfant à l’école dans une classe pleine en raison de l’incertitude et des risques qui entourent la COVID-19.

Près de 24 % des personnes qui ont participé au sondage n’ont pas répondu à cette question puisqu’elle ne s’appliquait pas à leur situation.

Méthodologie : Les laboratoires de recherche en sciences sociales de l’Université de la Saskatchewan ont mené un sondage par téléphone pour le compte de CBC entre le 3 juin 2020 et le 21 juin 2020 auprès d’un échantillon aléatoire de 400 habitants de la Saskatchewan. La marge d’erreur est de +/- 4,9 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Selon le directeur des laboratoires de recherche en sciences sociales de l’Université de la Saskatchewan Jason Disano cette statistique montre que le gouvernement et les commissions scolaires ont du travail à faire afin de rassurer les parents.

[Ils] vont vraiment devoir convaincre les gens que renvoyer les enfants à l’école est la bonne chose à faire et que les enfants, le personnel et les enseignants vont être en sécurité , affirme-t-il.

Heureux des décisions du gouvernement

De nombreuses autres questions ont été posées aux personnes sondées.

Près de 85 % des répondants jugent que la province prend les mesures appropriées pour protéger la population de la COVID-19.

Seulement 7,8 % des personnes qui ont participé au sondage sont en désaccord avec les décisions prises par le gouvernement, alors que 7,4 % sont indécis à ce sujet.

Par ailleurs, plus de 85 % des répondants sont d’avis que les gens autour d’eux respectent les consignes des experts de la santé publique.

Reprendre les activités régulières plus tôt que tard

Le sondage visait également à mesurer l’intérêt des Saskatchewanais à reprendre certains types d’activités.

Ainsi, une majorité des répondants ont déclaré qu’ils sont à l’aise de faire une série d’activités dès maintenant, dont :

Se faire couper les cheveux (74,4 %)

Retourner à leur lieu de travail (51,5 %)

Voyager en restant en Saskatchewan (61,7 %)

Faire des achats dans un magasin de vêtements, de chaussures ou d’articles de sport (56,3 %)

Se rassembler avec un groupe de moins de 15 amis ou membres de la famille avec lesquels ils ne vivent pas (63,5 %)

Une minorité de personnes sondées sont prêtes à reprendre dès maintenant d’autres types d’activités, comme :

Se baigner dans une piscine publique (20,4 %)

Se rendre dans un centre d’entraînement (31,5 %)

Amener les enfants dans une aire de jeux (45,7 %)

Voyager au Canada, mais à l’extérieur de la Saskatchewan (22,9 %)

Manger dans un restaurant qui peut accueillir seulement 50 % de sa clientèle (48,6 %)

Se rendre à un événement ou dans un lieu de divertissement où il y a plus de 15 personnes (comme une fête d’anniversaire) (27,7 %)

Se rendre à un événement ou dans un lieu de divertissement où il y a plus de 50 personnes (comme un mariage) (15,1 %)

Selon Jason Disano, les hommes qui ont répondu au sondage étaient généralement plus à l’aise que les femmes pour reprendre plus tôt leurs activités normales.

Les personnes âgées de 55 ans et plus se sentent également prêtes à reprendre plus rapidement leurs activités régulières que les jeunes de 18 à 34 ans.