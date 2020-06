Pensionnats autochtones : « une histoire de génocide bidon », croit le rédacteur de Kenney

Des propos controversés du rédacteur des discours du premier ministre de l’Alberta refont surface et mettent Paul Bunner et Jason Kenney sur la sellette.

En 2013, Paul Bunner a écrit un article intitulé Le "génocide" qui a échoué dans le magazine en ligne de la Fondation Manning, C2C Journal.

Dans cet écrit, il qualifie l’histoire des pensionnats autochtones de génocide bidon . Il argumente que ces écoles ont instruit des dizaines d’enfants des Premières Nations et que ce côté de la médaille n’est jamais raconté.

Il remet également en cause la notion de traumatisme intergénérationnel.

Déjà des pans entiers du système public d’éducation régurgitent cette histoire de génocide sans regard critique , écrit-il en 2013. Il ajoute que cela risque d’ajouter du poids aux militants autochtones et à leurs demandes sans fin pour plus d’argent des contribuables et plus d’autonomie politique .

Paul Bunner a maintenu ces propos controversés au moins une fois depuis la publication de l’article.

Pas un conseiller politique

Le bureau du premier ministre de l’Alberta a refusé la demande d’entrevue de CBC/Radio-Canada adressée à Paul Bunner.

M. Bunner est un rédacteur de discours. Il est employé pour mettre en mots la politique du gouvernement. M. Bunner n’est pas employé comme conseiller politique ni impliqué dans la formulation de politique , a écrit un porte-parole du gouvernement dans un courriel. Je vous rappelle que le premier ministre était un ministre important du gouvernement fédéral lors que celui-ci s’est excusé [auprès des victimes des pensionnats autochtones]. Les élus décident de la politique - pas les employés.

Paul Bunner était également le rédacteur des discours de l'ancien premier ministre canadien Stephen Harper quand il a présenté des excuses pour les pensionnats autochtones, en 2008. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Paul Bunner était également le rédacteur des discours de Stephen Harper, alors premier ministre du Canada, lorsque celui-ci s’est levé à la Chambre des communes en 2008 pour présenter ses excuses aux victimes des pensionnats. Il n’était toutefois pas l’auteur de ce discours et affirme d’ailleurs dans son texte de 2013 son désaccord avec ces excuses.

Pour le politologue de l’Université Mount Royal, Duane Bratt, Jason Kenney se doit de répondre publiquement aux propos de son employé. Un rédacteur de discours a de l’influence, il est dans la pièce, il met des mots sur ce qu’il pense être les politiques de son patron , a-t-il expliqué.

Propos « insultants »

La professeure adjointe d’histoire autochtone à l’Université Mount Royal Gabrielle Lindstrom s’inquiète des conséquences de la propagation de tels écrits.

Elle dit entendre ce genre de théorie sur l’histoire autochtone de la part de ses étudiants et dans les cercles de leadership national. Nous faisons de la violence envers les autochtones une allégation et donc quelque chose de discutable , craint-elle.

Le chef Willie Littlechild, membre de la Commission de vérité et réconciliation, a lu ces propos comme une insulte personnelle . Il rappelle qu'il a entendu plus de 7000 histoires d’enfants abusés dans des pensionnats pendant ses années comme commissaire.

J’aurais aimé le voir à ma place pendant 14 ans. L’histoire serait bien différente , a noté celui qui a survécu aux pensionnats de l’Alberta.

Avec les informations d'Elise von Scheel