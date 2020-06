Vince Carter annonce sa retraite du basketball

Carter, qui a passé les sept premières saisons de sa carrière dans l'uniforme des Raptors de Toronto, a fait l'annonce de sa retraite lors du plus récent épisode du balado Winging It With Vince Carter, rendu public jeudi matin.

J’ai officiellement fini de jouer au basketball. Il n’y a pas de "je pense que". Je ne jouerai plus au basketball de façon professionnelle. Je jouerai à la maison désormais , a-t-il dit à sa coanimatrice Annie Finberg.

L'Américain avait accepté une prolongation de contrat d'une saison en août dernier avec la formation de l'État de Georgie, aux États-Unis. Il avait indiqué que cette 22e campagne pourrait être sa dernière. La pandémie de la COVID-19 l'a finalement privé des derniers matchs de sa tournée d'adieux.

Les Hawks n'avaient signé que 20 victoires avant que la NBANational Basketball Association prenne la décision de suspendre ses activités en mars dernier. L'équipe ne prendra pas part à la reprise du jeu sur un campus de Disney, en Floride à la fin de juillet.

En 60 parties cette saison, Carter a avoisiné les 14 minutes de jeu par soirée de travail. Il n'enregistrait plus que cinq points en moyenne par partie. La jeune vedette Trae Young et le Suisse Clint Capela s'occupaient davantage de la production sur la plan offensif.

Une carrière digne du Temple de la renommée

De passage à Toronto avec les Hawks d'Atlanta en janvier dernier, Vince Carter a félicité Kyle Lowry qui est devenu le meneur au chapitre des mentions d'aide dans l'histoire des Raptors. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Vince Carter, qui s'était mérité le surnom Vinsanity, se retire au terme de l'une des plus longues carrières de l'histoire de la NBANational Basketball Association avec 22 saisons derrière la cravate. Personne n'a joué autant de saisons que lui.

Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Robert Parish et Kevin Willis viennent au second rang avec 21.

Les deux seules personnes à avoir disputé plus de matchs que lui dans l'histoire de la ligue, Parish et Kareem Abdul-Jabbar, ont été intronisés au Temple de la renommée. Carter a disputé 1541 rencontres dans la NBANational Basketball Association .

Seuls 21 autres joueurs ont atteint le plateau des 25 000 points comme lui. Il en compte finalement 25 728.

Il a été élu huit fois au match des étoiles de la NBANational Basketball Association avant l'âge de 30 ans.

Une légende des Raptors

Vince Carter a remporté le concours de dunks de la NBA en 2000. Photo : Associated Press / Ben Margot

Vince Carter, un produit de la même université que Michael Jordan, occupe une place importante dans le cœur des partisans des Raptors. En 1998-1999, il avait conclu sa première saison dans l'uniforme violet avec le titre de recrue par excellence du circuit.

Malgré le divorce difficile encaissé après qu'il ait rejoint les Nets du New Jersey en 2004, il demeure l'un des athlètes les plus chéris par les amateurs de sport torontois. À elle seule, sa performance légendaire lors du concours de dunks de la NBANational Basketball Association en 2000 a fait de lui l'une des figures emblématiques des Raptors.

En 2014, de passage à Toronto avec les Grizzlies de Memphis, Carter avait versé quelques larmes alors qu'il avait été applaudi chaleureusement par la foule réunie au domicile des Raptors alors nommé le Centre Air Canada. Signe que l'amertume a finalement laissé toute la place à l'admiration et la reconnaissance des amateurs pour sa contribution à la popularisation du basketball au nord du 49e parallèle.