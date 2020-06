La Cité de l’Or rouvrira le 1er juillet

Les différentes consignes sanitaires ont cependant forcé l’annulation de quelques activités sur le site, notamment l’exposition interactive, l’audioguide, la visite de la Maison historique et les activités de géocaching.

La Cité de l’Or ouvrira seulement cinq jours par semaine, du mercredi au dimanche, et offrira la visite des bâtiments de surface et la descente sous-terre, avec un maximum de 10 personnes à la fois. Il faudra évidemment réserver à l’avance et tous les visiteurs devront porter un couvre-visage.

On a tout mis en place pour offrir des visites sécuritaires à tous les niveaux, explique le directeur Guy-Édouard Bouchard. Selon la composition de nos groupes, les gens seront assis à bonne distance les uns des autres. Nous avons aussi prévu du personnel pour la désinfection de tout l’équipement après chaque visite.

Fermée depuis trois mois en raison de la pandémie, la Cité de l’Or va évidemment souffrir de l’absence des touristes européens, des voyages organisés et des groupes scolaires. Mais selon Guy-Édouard Bouchard, une réouverture, même limitée, en vaut la peine.

On accueille habituellement de 6000 à 7000 visiteurs par année et si j’en ai 2000 cette année ça va être beau, lance-t-il. Ça ne sera pas rentable, mais ça va être le fun pareil pour les gens. Nous sommes un attrait principal à Val-d’Or et l’expérience de la visite sous-terre demeure très primée par tout le monde.

Il ajoute attendre avec impatience des nouvelles en provenance des ministères de l’Éducation, de la Culture ou du Tourisme pour éponger financièrement les pertes encourues en raison de la pandémie.