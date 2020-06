George R.R. Martin reprend l'écriture de la saga A Song of Ice and Fire

Après une période creuse où le manque d’inspiration s’est fait sentir, l’auteur George R.R. Martin a repris l’écriture de The Winds of Winter, le sixième livre de la saga derrière la série télévisée Game of Thrones.

L’auteur affirme que l’isolement forcé dû à la pandémie de COVID-19 l’a aidé à écrire.

Je passe de longues heures chaque jour The Winds of Winter, et je fais des progrès constants. J’ai terminé un nouveau chapitre hier, un autre il y a trois jours et encore un autre la semaine d’avant , a-t-il expliqué sur son blogue personnel.

Mais non, cela ne veut pas dire que le libre sera prêt demain ou publié la semaine prochaine. Ce sera un livre énorme, et j’ai encore beaucoup de chemin à faire.

Martin, maintenant âgé de 71 ans, peine à respecter les délais de production qui lui sont imposés depuis des années pour la livraison du manuscrit final de The Winds of Winter qu’il a commencé à publier en 1996.

La huitième et dernière saison de la série télévisée Game of Thrones, diffusée sur HBO, a pris fin en mai 2019 dans un coup d’éclat, alors que plusieurs adeptes de l’univers de Martin ont été très critiques de la façon dont l’histoire s’est bouclée.

Une scène de l'épisode final Photo : HBO

La première saison de Game of Thrones a été lancée en 2011, peu après la parution du cinquième livre de la saga, A Dance with Dragons, et s’est étendue sur 8 ans. Depuis la sixième saison, l’intrigue de l’émission a dépassé et divergé de celle du créateur de la saga.

George R.R. Martin a également confirmé qu’il travaillait toujours sur The House of the Dragon, le prologue télévisuel à Game of Thrones, malgré le fait qu’ Hollywood a énormément ralenti en raison de la pandémie .

Basée sur le livre de Martin, Fire & Blood, et écrite par Ryan Condal, la série nous place 300 ans avant les événements de Game of Thrones et raconte l’histoire de la famille Targaryen, les ancêtres de Daenerys Targaryen.