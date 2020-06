Le Manitoba présentera à 13 h son plan de réouverture des écoles

Radio-Canada diffusera en direct ce point de presse.

Lundi, Kelvin Goertzen a annoncé sur Twitter que les enseignants et le personnel des écoles reprendront du service le 2 septembre. Les élèves retourneront en classe le 8 septembre. Le ministre pourrait annoncer aujourd'hui plus de détails sur la prochaine rentrée scolaire, après des consultations menées auprès des enseignants et des parents.

Les cours en présentiel ont été suspendus dans la province le 23 mars en raison de la COVID-19.

À l’annonce de la phase deux du plan de relance économique de la province en juin dernier, les écoles ont rouvert leurs portes pour offrir, entre autres, du tutorat en personne à un nombre limité d’élèves et procéder aux évaluations de fin d'année.

Hier, les autorités sanitaires ont annoncé un nouveau cas de COVID-19, ce qui portait à 15 le nombre de cas actifs au Manitoba. Le patient est un homme dans la trentaine de la région sanitaire de Winnipeg, selon le communiqué de la province. Il y avait, mercredi, 315 cas confirmés de COVID-19 depuis le début de la pandémie au Manitoba.