La machine sherbrookoise Hoola One accumule les distinctions

L'année 2019 a été une belle année , lance d'emblée le cofondateur d’Hoola One, Samuel Duval.

Les fondateurs font également partie des 20 récipiendaires des prix Novae qui soulignent les solutions les plus innovantes de l’année 2020.

Samuel Duval, pense que l’unicité du produit lui permet de se distinguer un peu partout sur la planète.

À lire aussi : Un prix international pour les étudiants sherbrookois derrière Hoola One

Présentement notre technologie est pas mal la seule qui peut récupérer les microplastiques sur les plages […] Quand on a commencé en 2017, on parlait peu des plastiques sur les plages et dans les dernières années tout le monde s’est mis à en parler. On a été les pionniers dans le domaine , se réjouit-il.

2019 aura permis aux créateurs de la machine de développer le marché . On a appelé beaucoup de clients potentiels pour voir le marché, puis aussi pour chercher du financement. Étant donné qu’on sortait de l’Université, on n’avait pas les sous , explique Samuel Duval.

Les créateurs travaillent actuellement sur leur deuxième prototype qu'ils espèrent commercialiser en 2022.