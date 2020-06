Racisme systémique : le maire de Toronto appelle à une réforme de la police

Le racisme systémique continue à être un enjeu significatif à Toronto , admet le maire.

Il cite « l'anxiété » ressentie par nombre de personnes de minorités visibles lorsqu'ils sont au volant, craignant d'être arrêtées sans raison et même d'être victime de brutalité policière.

Le maire Tory fait aussi référence aux récentes interventions policières mortelles dans le Grand Toronto auprès de personnes en détresse psychologique.

Parmi ces cas, celui de Regis Korchinski-Paquet, une femme noire ayant fait une chute mortelle d'un balcon après l'arrivée de la police. L'Unité provinciale des enquêtes spéciales a ouvert une investigation.

M. Tory dit que le système ne fonctionne pas et demande dans sa motion que la Ville étudie un autre modèle d'intervention dans de telles situations, qui n'inclurait pas des policiers.

Nombre de Torontois ont appelé la Ville à amputer le budget du service policier et de consacrer ce financement plutôt à des programmes communautaires et de santé mentale.

Après avoir rejeté plus tôt ce mois-ci les appels au définancement de la police, M. Tory admet maintenant que des « changements sont nécessaires, et ce, immédiatement ».

On vous voit, on vous entend et on vous écoute.

John Tory, maire de Toronto