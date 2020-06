Un sac de sport qui désodorise les vêtements inventé par un ingénieur de Calgary

Tout le monde sait à quel point les gants de hockey sentent mauvais , lance l'entrepreneur. Ça fonctionne même sur ces gants .

Le sac fonctionne grâce à une batterie au lithium et une cartouche filtrante.

Il n’y a pas d’eau ni de produit chimique. On surcharge l’air pour créer un environnement riche en ions qui se mélangent à l’oxygène. Essentiellement, ça pulvérise les microbes, ce qui enlève les mauvaises odeurs du même coup , explique Aram Razouki.

Une fois chargé, le sac peut être utilisé cinq à dix fois, selon lui.

Alors vous pouvez l’avoir avec vous toute la semaine et le charger la fin de semaine , explique-t-il.

L’idée lui est venue alors qu’il étudiait en génie électrique à l’Université de Calgary.

J’étais tellement occupé avec l’école, mes entraînements et ma pratique des arts martiaux mixtes […] et je détestais porter mes vêtements quand ils avaient été dans mon sac avec le reste de mon équipement , raconte-t-il. Je me suis dit qu’il devait y avoir une façon plus facile de remettre mes vêtements et garder mon équipement sportif frais.

Il a fabriqué un prototype lors de sa dernière année d’étude, qu’il a ensuite amélioré grâce aux commentaires de ses professeurs. Maintenant, il a déposé une demande de brevet pour sa technologie et il est prêt à lancer sa propre compagnie.

Dress Fresh sera basée à San Diego, en Californie. Les sacs seront vendus avec trois options de parfum : cerisier japonais, arbre à thé à la menthe et pluie fraîche.

L'entreprise est en train de peaufiner fignoler le design du sac, après quoi elle commencera à s’outiller pour la production.

Évidemment avec tout ce qui s’est passé récemment, ça n’a pas été facile à gérer, mais on travaille fort et on est presque de retour sur les rails , dit Aram Razouki.

Une campagne de financement participatif sera lancée bientôt. Dress Fresh prévoit de vendre ses sacs entre 408 $ et 480 $ la pièce.

D'après les informations de Pamela Fieber