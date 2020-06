Allégations de harcèlement sexuel au Musée canadien pour les droits de la personne

Cinq employées, anciennes et actuelles, du Musée canadien pour les droits de la personne allèguent qu'elles ont été harcelées sexuellement par le même collègue. Elles auraient rapporté les agissements de ce collègue aux ressources humaines qui auraient rejeté leurs plaintes.

Selon ces femmes, l’employé mis en cause qui travaille avec les visiteurs du Musée aurait, à maintes reprises, empoigné, touché et fait des remarques inappropriées à leur égard pendant des années.

L’ancienne conceptrice de programmes d’interprétation, Gabriela Agüero, raconte avoir souvent vu l’homme en question se rapprocher de manière inappropriée des femmes. Gabriela Agüero note qu’il se rapprochait également d’elle et l’aurait invité à faire des sorties de nombreuses fois malgré ses nombreux refus.

Gabriela Agüero ajoute que l’homme serait allé jusqu’à la comparer à une autre collègue plus jeune, Madeleine McLeod, en affirmant que cette dernière était plus chaude.

La directrice des ressources humaines aurait demandé à Madeleine McLeod si elle ne pensait pas que l'homme faisait référence à la température lorsqu’il a déclaré qu'elle était plus chaude.

Je me suis sentie minimisée par ses propos. Toute la discussion n’était pas plaisante. J’ai été très émotive et j’ai voulu arrêter de travailler. Il m’était inadmissible de penser que je travaillais pour une institution qui promeut les droits de la personne, mais qui n’était pas capable de me garantir un droit aussi fondamental , dit Madeleine McLeod .

Cette dernière souligne qu’après cet incident et une enquête interne l’homme aurait continué à travailler au Musée.

Madeleine McLeod, qui a été embauchée au Musée en 2017, souligne avoir quitté son emploi en juillet dernier.

Une employée actuelle du Musée qui souhaite garder l’anonymat par peur de représailles aurait vu le même homme harceler de nouvelles employées. Elle note qu’il aurait aussi regardé les visiteuses de manière inappropriée.

Gabriela Aguero espère que toutes ces dénonciations conduiront à un réel changement dans la politique et la gestion du Musée. Photo : Radio-Canada / Lyza Sale/CBC

CBC/Radio-Canada a essayé de joindre l’homme en question via Facebook, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication de cet article.

Deux enquêtes externes

Sans commenter de cas précis, une porte-parole du Musée, Louise Waldman, déclare que l’institution a engagé deux fois un avocat externe pour mener des enquêtes sur les plaintes de harcèlement sexuel.

Dans ces deux cas, nous avons accepté les conclusions et avons suivi les recommandations formulées , précise Louise Waldman.

Cette dernière souligne que toutes les plaintes de harcèlement sexuel sont traitées conformément aux lignes directrices énoncées dans la politique du Musée visant à offrir un milieu de travail sain, respectueux à tous les employés. Louise Waldman rappelle que tout le personnel du Musée, y compris les membres de direction, suit une formation obligatoire régulièrement mise à jour sur le respect au travail.

Besoin d’une formation

Le syndicat qui représente les employés du Musée canadien pour les droits de la personne, l’Alliance de la Fonction publique du Canada, dit être au courant d’incidents de harcèlement sexuel.

La direction du syndicat affirme que le traitement des plaintes faites jusqu’à présent n’ont pas permis de résoudre le problème pour les employés.

Plus tôt ce mois, le syndicat indiquait avoir proposé la création d’une formation obligatoire contre le harcèlement pour tout le personnel du Musée, y compris la direction. Le syndicat affirme que cette proposition a été rejetée par les responsables du Musée.

Le syndicat continuera de faire pression pour la création de la formation contre le harcèlement cette semaine pendant les négociations contractuelles, et nous espérons voir plus d’ouverture de la part de la direction sur cette proposition , dit la vice-présidente régionale de l’ AFPCAFPC pour les Prairies, Marianne Hladun.

Ces allégations de harcèlement sexuel sont faites après des allégations de racisme et d’homophobie au Musée. Gabriela Agüero espère que toutes ces dénonciations conduiront à un réel changement dans la politique et la gestion de l'établissement.

Le ministre Steven Guilbeault. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, a déclaré dans un communiqué que le gouvernement s’est engagé à promouvoir des milieux de travail sains où le harcèlement n’est pas toléré.

Nous n’avons aucune tolérance au harcèlement, aux abus ou à la discrimination. Tout le monde mérite un environnement de travail sain. Comme mentionné précédemment, nous respectons la décision de John Young [PDG du Musée] de ne pas postuler pour un nouveau mandat […] et nous espérons que la transition à venir sera bénéfique à la fois pour la mission éducative du Musée et le personnel dévoué du MCDPMusée canadien pour les droits de la personne , dit le ministre dans le communiqué.

La semaine dernière, le MCDPMusée canadien pour les droits de la personne a annoncé l’embauche de l’avocate de Winnipeg Laurelle Harris pour enquêter sur les allégations de discrimination au Musée.

Avec des informations de Austin Grabish