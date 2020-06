Les bars pourront rouvrir « très prochainement »

Certaines conditions seraient cependant exigées, comme l'interdiction de danser.

Cette condition permettrait notamment au bar de mettre plus de tables et de respecter plus adéquatement les règles de distanciation sociale.

Le docteur Horacio Arruda fera le point sur les dernières étapes du déconfinement avant la période estivale cet après-midi à 14 h 30.

L'annonce d'une réouverture des parcs aquatiques et des spas est également espérée par les acteurs du milieu.

Avec les informations de Mathieu Dion

Plus de détails à venir