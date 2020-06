La pluie fait diminuer l’intensité du feu au nord du lac Saint-Jean

Des précipitations sont encore attendues au cours des prochaines heures, ce qui devrait permettre de diminuer l’intensité du brasier. Les pompiers pourront aussi s’aventurer davantage à l’intérieur du périmètre.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) évalue toujours la superficie de l’incendie à 62 000 hectares. Le feu est contenu, mais les flammes ravagent toujours la forêt et elles sont loin d’être éteintes.

Encore du renfort

Le nombre de pompiers forestiers dans le secteur de Chute-des-Passes devrait gonfler à 240 d’ici vendredi puisqu’une soixantaine de sapeurs doivent arriver de l’Alberta et du Manitoba. Leur intervention est cruciale pour arriver à maîtriser l’incendie et éteindre les points les plus chauds. Les avions-citernes de la SOPFEU sont toujours mis à contribution.

Il faut s’assurer que le feu ne revienne pas lorsque le vent va affecter le combustible et qu’il y aura des températures chaudes. Il pourrait y avoir un rallumage de feu. Josée Poitras, porte-parole, SOPFEU

L'écusson de la SOPFEU sur les vêtements d'un pompier forestier Photo : Radio-Canada

Feux à ciel ouvert

Signe que les conditions météorologiques s’améliorent : les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité sont de nouveau permis presque partout au Québec. L’interdiction a été levée jeudi matin. Seul un secteur au Saguenay-Lac-Saint-Jean et un autre à l’est de la Côte-Nord doivent encore se plier aux restrictions.