L'église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup rouvrira la semaine prochaine

Selon le président de la Fabrique, Hubert Lafortune, 50 personnes maximum pourront être accueillies à chacune des messes, qui seront célébrées du lundi au samedi à 16 h.

Pour le moment, les messes du dimanche demeurent suspendues. Il y a toujours plus de 50 personnes qui se présentent aux messes du dimanche , explique M. Lafortune.

Comme c'est la limite acceptée par la santé publique pour le moment et comme on ne veut pas repousser des gens à l'entrée, on préfère attendre qu'on nous donne la permission d'accueillir plus de monde , ajoute-t-il.

Il précise que l'église Saint-Patrice est la seule de la paroisse qui rouvre ses portes au public pour l'instant.

Hubert Lafortune, président de la Fabrique de la paroisse Saint-Patrice (archives). Photo : Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup

Réparations au clocher

Par ailleurs, les réparations prévues au clocher de l'église Saint-Patrice auront lieu au mois de juillet.

On a eu une bonne nouvelle! Selon l'entrepreneur et selon l'assureur, aucune fermeture ne sera nécessaire pour procéder aux réparations , souligne le président de la Fabrique.

La structure du clocher avait été mise à mal par des vents violents, en novembre 2019.

Les coûts liés à la réparation du clocher sont assumés par l'assureur de la Fabrique.