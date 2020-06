Pointe-Verte multiplie les efforts pour vendre son parc Atlas

Avec moins de 1000 habitants, la municipalité n'a pas les ressources financières suffisantes pour assurer le développement du parc qui est actuellement fermé.

Ça fait déjà plus de 30 ans que ça existe Normand Doiron, maire de Pointe-Verte

Le parc Atlas est situé sur le site d'une ancienne carrière, propriété à l'époque de l'entreprise Atlas, qui n'existe plus et dont le siège était à Fredericton.

La roche servait à ce moment-là à faire la ligne de chemin de fer qui passe justement à côté ici , indique le maire de Pointe-Verte, Normand Doiron.

Le maire de Pointe-Verte, Normand Doiron. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

L'eau souterraine, qui s'est accumulée avec le temps dans la carrière, a formé un lac artificiel. Laissé à l'abandon et dangereux pour la population, la propriété a été acquise, il y a plus de 30 ans, par le Village de Pointe-Verte dans le but de la mettre en valeur.

Soit au niveau de la pêche sportive, la pêche au poisson d'omble chevalier. On a du pédalo, on peut faire du bateau , énumère le maire.

C'est sans compter les sentiers pédestres, la raquette en hiver et la plongée sous-marine.

Il y a des plongeurs qui viennent. Ils disent que c'est le meilleur endroit pour plonger parce qu'il n'y a pas de courant et l'eau est très claire.

Le Grand tournoi de pêche à la ligne au Parc Atlas a été très populaire pendant plusieurs années comme le montre cette photo prise le 21 juin 2015. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le parc a aussi servi à accueillir des festivals, des soirées d'amateurs et des mariages. Mais, malheureusement, il n'a jamais été rentable même lorsqu'il a été confié temporairement à d'autres organismes.

La municipalité épongeait les déficits d'une année à l'autre parce qu'il n'y avait pas assez de revenus pour pouvoir combler, pour pouvoir faire des surplus là , rappelle le maire.

Depuis plusieurs mois déjà, le Village a confié la vente à un courtier. Comme bien d'autres, le maire estime que le parc Atlas a le potentiel pour devenir un attrait touristique d'importance dans la région.

On pourrait construire des chalets tout autour du lac. On pourrait avoir, disons, un parc de véhicules récréatifs temporaire , propose le maire Doiron.

Le lac artificiel du parc Atlas peut avoir une profondeur de 90 pieds, soit environ 27 mètres par endroits. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Aucune offre intéressante

Mais jusqu'à maintenant, les acheteurs potentiels ne se bousculent pas aux portes, ce qui pourrait inciter Pointe-Verte à chercher un acheteur à l'extérieur de la province.

Les discussions qu'on a eues à la municipalité, c'est d'essayer de regarder à la vente à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, aller dans les Maritimes, faire de la publicité même à travers du Canada. Il y a peut-être des entrepreneurs qui sont intéressés à développer cet endroit , indique Normand Doiron.

Pour la municipalité, le parc Atlas est devenu un boulet sur le plan financier et elle souhaite pouvoir s'en départir.