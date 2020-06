Des dépliants racistes distribués à Kitchener-Waterloo

Une enquête policière pour crime haineux a été ouverte après la distribution de dépliants controversés dans des résidences de Kitchener et de Waterloo, dans le sud de l'Ontario.

Les dépliants anonymes dénoncent le mariage interracial et véhiculent des affirmations discréditées sur l'intelligence des Noirs.

Postes Canada n'en a pas détecté le contenu, parce que les dépliants ont été postés dans des enveloppes.

Au moins deux résidences de l'Université Wilfrid Laurier les ont reçus.

J'étais outrée et blessée. Nicole Hammond, étudiante de l'Université Wilfrid Laurier

L'étudiante au baccalauréat ne pense pas qu'on devrait tolérer de tels dépliants.

L'escouade des crimes haineux de la Police régionale de Waterloo tente de savoir qui a produit et distribué ces dépliants. La porte-parole du service policier, Cherri Greeno, affirme que cette affaire est une priorité pour les enquêteurs.

Elle demande aux personnes qui ont reçu ces dépliants de communiquer avec la police, mais aussi de les manipuler le moins possible afin que des analyses d'échantillons puissent être faites pour tenter de localiser les personnes à l'origine de cette distribution.

Le maire de Waterloo Dave Jaworsky qualifie le ou les auteurs du dépliant de « lâches mal informés ».