Les agents de conservation de la C.-B. ont tué 4500 ours en 8 ans

En avril et en mai 2018 seulement, 113 ours ont été éliminés par le service de conservation, ce qui équivaut à presque 2 ours par jour.

Des statistiques injustifiables, selon les groupes de défense des animaux de la province.

Le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique, duquel relève le service de conservation de la faune dans la province, a fait valoir que 4500 morts d'ours en 8 ans est un nombre relativement bas compte tenu des quelque 20 000 plaintes liées à des ours reçues chaque année.

Premiers coupables : les humains

Des explications qui ne satisfont pas Charlotte Dawe, du groupe de défense des droits des animaux Wilderness Committee, qui soutient que l'euthanasie devrait être le dernier recours utilisé pour gérer un ours devenu trop habitué aux humains.

Les Britanno-Colombiens qui habitent près des zones habitées par les ours devraient être les premiers à prendre les mesures nécessaires pour les dissuader de s'approcher des maisons, dit-elle.

Évitez de mettre des mangeoires d'oiseaux à l'extérieur, gardez le barbecue bien propre et vide de traces d'aliments et évitez de sortir les déchets la veille de la collecte , explique Mme Dawe.

Des compromis que les humains refusent trop souvent de faire, soutient Anne Booth, professeure en gestion des écosystèmes à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique. Une négligence qui peut s'avérer fatale pour les ours.

[…] Tout à coup, sur votre terrasse, il y a un ours qui mange les graines d'oiseaux, l'agent de conservation est appelé à intervenir, juge que l'animal est dangereux et décide de l'euthanasier. Tout ça parce que, trop souvent, les gens refusent de prendre les mesures élémentaires pour ne pas attirer les ours! Charlotte Dawe, Wilderness Committee

Les résidents peuvent également tenter de faire fuir les ours en faisant du tapage à l'aide de cloches ou lancer des balles projectiles en caoutchouc toutes les fois que l'ours s'approche des poubelles, des mesures qui, si elles sont répétées suffisamment, peuvent s'avérer efficaces contre les ours noirs, soutient Charlotte Dawe.

Mais les agents de conservation ont également le choix de nombreux recours autre que l'euthanasie pour éloigner un ours qui s'aventure trop près d'une résidence, ajoute-t-elle.

Depuis 2003, en Alaska et dans l'État de Washington, les agents de conservation utilisent avec succès des chiens chasseurs d'ours, de race russe, pour faire fuir les ours. Dans 80 % des cas, les ours ne reviennent plus. Une méthode qui n'est toujours pas employée en Colombie-Britannique, mais que plus de 40 000 signataires d'une pétition lancée il y a un an aimeraient voir utiliser par les agents de conservation de la province.

Une question de culture

Une controverse avec laquelle Bryce Casavant n'est que trop habitué. En 2015, l'agent de conservation est suspendu et renvoyé pour avoir refusé de tuer deux oursons qui accompagnaient leur mère dans un parc de maisons mobiles à Port Hardy, sur l'île de Vancouver.

Bryce Casavant tue la mère, qui s'était agressivement aventurée dans une des maisons et qui avait fouillé dans le congélateur extérieur. Mais défiant les ordres de ses supérieurs, qui le somment de tuer les deux oursons, craignant qu'ils n'aient été habitués eux aussi aux humains, Bryce Casavant décide de les piéger, de les transporter chez un vétérinaire pour les relâcher plus tard dans une autre région. Cette initiative a mené à son renvoi après deux ans à l'emploi du service de conservation. Une décision dont il a appelé en cour d'appel de la Colombie-Britannique qui l'a exonéré de toute faute.

Cela a toutefois fini par convaincre M. Casavant de l'existence d'une culture qui ne priorise pas la sauvegarde des animaux sauvages au sein du service de conservation de la province.

Le service des agents de conservation a des liens très étroits avec le secteur de la chasse, des liens qui influencent la culture et la structure de tout le service , explique-t-il.

Il existe une culture cavalière face à la mort des animaux qui, à mon avis, ne devrait pas exister au sein d'un service comme celui de la conservation et qui n'est pas appropriée , soutient M. Casavant.

L'ex-agent de conservation, aujourd'hui analyste politique au sein du groupe de défense des animaux Pacific Wild, propose qu'en tant que force armée, les agents de conservation soient intégrés aux forces policières et assujettis au même mécanisme de surveillance que la police régulière et portent des caméras d'intervention.

Des mécanismes qui permettraient d'analyser les circonstances dans lesquelles les ours sont tués sur le terrain et de possiblement réduire le taux d'euthanasie, ajoute-t-il.

« Les agents de conservation sont des agents en uniforme, armés, qui peuvent à tout moment décharger leur arme à feu sans être redevables en aucune façon, contrairement aux policiers qui, eux, doivent régulièrement répondre de leurs actions. Alors, le service des agents de conservation doit être désigné comme un organisme de force policière en Colombie-Britannique et soumis à un mécanisme de surveillance. Au moment où il est question de réforme policière, les agents de conservation, en tant que force armée, ne devraient pas échapper à la discussion! C'est inacceptable », affirme M. Casavant.

Des demandes qui restent pour le moment sans réponse des services de conservation, du ministère de l'Environnement et du ministère de la Justice de la Colombie-Britannique.