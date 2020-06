La communauté francophone de Prince Albert continue d’espérer

D’autant plus qu’il y a quelques semaines, la province a mandaté une tierce partie pour analyser la viabilité du projet de convertir l’ancienne Académie Rivier en école francophone à Prince Albert.

Le ministère de l’Éducation maintient que des discussions se poursuivent avec le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) afin de trouver la solution qui profitera le plus aux élèves francophones de Prince Albert, soit l’achat de l’Académie Rivier ou la construction d’une nouvelle école.

Du côté de la Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA), on se réjouit que la capitale provinciale ait finalement son école francophone tant attendue, mais il n’en demeure pas moins qu’elle veut elle aussi recevoir une telle nouvelle.

La porte-parole de la SCFPASociété canadienne-française de Prince Albert , Estelle Hjertaas, estime que c’est quand même bon de voir que le gouvernement vise encore l’entente avec le CEF pour les trois écoles [d’ici 2025] .

Les responsables et organisations fransaskoises espèrent que l'École Valois puisse déménager à l'Académie Rivier, qui est vide et en excellent état. Photo : Radio-Canada / Samuel Desbiens

De son côté, le conseil scolaire de Ponteix salue aussi l’ouverture d’une nouvelle école francophone dans la province. Le représentant communautaire au conseil d’école de l'École Boréale, Walter Chizzini, considère que les milieux ruraux sont encore une fois oubliés par le gouvernement.

Il rappelle que le nombre d’élèves à l’École Boréale de Ponteix ne cesse d’augmenter au cours des dernières années et que l’établissement manque d’espace pour tous les accueillir.

Walter Chizzini souligne que l'agrandissement de son école dépend en quelque sorte de l’aboutissement du projet à Prince Albert.

On n’a pas de gymnase, on n’a pas d’espace de jeu. On attend des classes modulaires de Prince Albert comme il avait été promis. Mais si on n’arrive pas à résoudre le problème de l’école de Prince Albert, on n’aura pas de classes modulaires , dit celui qui espère les récupérer pour créer des laboratoires, des espaces récréatifs et des classes de science.

D’ici là, Walter Chizzini continuera lui aussi de se croiser les doigts tout en adaptant ses programmes d’enseignement et ses offres d’activités parascolaires puisqu’il manque d’espace, dit-il.

