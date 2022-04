Trois provinces en Atlantique accusées de ne pas distribuer les tests rapides de COVID-19

La Dre Dalia Hasan accuse particulièrement Terre-Neuve-et-Labrador, mais aussi le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, de garder dans des entrepôts ces tests rapides que les gens peuvent faire à la maison, et s’interroge sur leurs raisons d’agir de la sorte.

Plus de 140 millions de tests de dépistage rapides ont été payés par le gouvernement fédéral et distribués aux provinces et territoires.

Trois provinces en retard sur les autres

La majorité des provinces distribuent gratuitement des trousses de tests rapides, par exemple dans les pharmacies ou les bibliothèques publiques, comme c’est le cas en Nouvelle-Écosse.

Dalia Hasan, médecin, réclame une meilleure distribution aux citoyens des trousses de dépistage rapide. Photo : Photo fournie par Dalia Hasan

Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard sont les seules provinces qui ne les donnent pas gratuitement au public.

Au Nouveau-Brunswick, des pharmaciens qualifient l’accès de si compliqué que les contribuables finissent par payer de leur poche pour des tests que les autres Canadiens reçoivent gratuitement.

L'argent des contribuables

C’est troublant de voir l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador être si en retard sur les autres dans la distribution d’outils de santé publique , déclare la Dre Dalia Hasan.

C’est très difficile de comprendre pourquoi. Nous demandons simplement au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de faire preuve de transparence et de nous dire pourquoi il ne sont pas librement offerts au public en général , poursuit la médecin.

De cette façon, les contribuables pourront comprendre comment l’argent de leurs taxes est utilisé , dit-elle.

La Dre Dalia Hasan, qui est médecin à Kitchener en Ontario a lancé une campagne qu’elle a baptisée #FreetheRATs ( Relâchez les RATs ) , un jeu de mots avec l’acronyme en anglais de test rapide antigénique ( rapid antigen test ).

Elle a aussi lancé l'année dernière le compte Twitter« COVID Test Finders » (@c19testfinders) pour aider les gens à trouver des tests rapides.

La médecin mentionne que la pandémie dure depuis longtemps déjà et qu'il est impératif d'utiliser des outils de santé publique maintenant bien connus, que le Canada possède en abondance, pour prendre soin de notre santé et nous aider à vivre nos vies d'avant la pandémie, ou quelque chose qui y ressemble .

Des tests par millions

Dans une déclaration jeudi, le ministère de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador dit avoir distribué à ce jour 4 957 870 tests rapides. Environ 1 400 000 tests sont entreposés pour être distribués dans le futur aux écoles, garderies et centres de soins de longue durée.

Les tests sont distribués à des endroits prioritaires, affirme la province.

S’il y avait une pénurie de tests rapides, il serait parfaitement normal de les donner en priorité aux groupes vulnérables , réplique Dalia Hasan.

Mais étant donné la généreuse quantité achetée par le gouvernement fédéral avec l’argent de nos impôts, et abondamment distribuée à chaque province, j’ai bien du mal à comprendre pourquoi Terre-Neuve-et-Labrador entrepose ses tests rapides pendant que le reste du Canada les distribue gratuitement aux citoyens , soutient-elle.

Selon le ministère de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement fédéral a promis aux provinces d’autres livraisons de tests de dépistage rapide, à des dates qui ne sont pas encore déterminées.