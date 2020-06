L’interruption de certains services à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini fait réagir

Les services d’obstétrique et de pédiatrie à l’hôpital dé Dolbeau-Mistassini sont suspendus pour tout l’été . Les femmes qui doivent accoucher et les parents dont les enfants doivent être hospitalisés devront se rendre à Alma, Roberval ou Chicoutimi, une décision qui ne fait pas l’unanimité.

Marie-Chantale Savard a donné naissance à son fils William il y a trois ans au département d’obstétrique de l’hôpital de Dolbeau-Mistassini. Malgré quelques complications qui l’ont obligée à accoucher par césarienne, elle en garde un très bon souvenir.

Ça a été un déclenchement. J’ai été là longtemps, toute la journée puis j’ai vu rouler toute l’équipe toute la journée. Les chambres sont grandes, sont récentes, on était vraiment bien.

Elle aurait aimé répéter l’expérience avec sa petite fille, dont la venue au monde est prévue pour le mois d’août, mais la direction du CIUSSS en a décidé autrement. Elle accouchera donc à plus de 60 kilomètres de son domicile, sans savoir encore si ce sera à Roberval, Alma ou Chicoutimi.

William est né à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini, mais ce ne sera pas le cas de sa soeur. Photo : Radio-Canada

On ne sait pas dans quel hôpital on va aller, il faut appeler avant. Là, je vais avoir une césarienne planifiée fait que probablement que je vais le savoir avant, mais admettons que mon travail se déclenche, il va falloir que j’appelle? Je ne le sais pas comment ça va se passer. Je n’ai pas envie de faire 45 minutes, une heure et demie de route en contraction ou avoir perdu mes eaux puis partir. C’est un gros stress puis je pense à toutes les autres que c’est leur premier accouchement, ça doit être encore pire , estime-t-elle.

Manque de personnel

La direction du CIUSSS invoque un manque de personnel en obstétrique et en pédiatrie pour justifier sa décision.

L’ex-maire de Dolbeau-Mistassini et ancien député fédéral de Lac-Saint-Jean, Richard Hébert, rejette ces arguments.

« C’est toujours des décisions qui sont prises en faveur des volumes, mais il faut se rappeler du côté humain, surtout dans des centres hospitaliers. Je pense aux femmes qui vont devoir accoucher plus loin de leur famille. Leur médecin, le suivi qui va aller avec ça. Encore une fois, c’est une décision qui touche les gens du nord pis qui nous fait de la peine parce qu’on fait partie de la même société, mais on n’a jamais les mêmes services qu’ailleurs.

Pour Richard Hébert, la situation rappelle l'urgence de construire un nouveau bloc opératoire à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini, ce qui est prévu cet automne

Une salle d’opération, c’est aussi important dans un hôpital qu’un moteur dans une automobile. Ça amène d’autres services autour, donc c’est important qu’on ait des services, mais à 100 %, pas des services à moitié.

Plainte à venir

Marie-Chantale Savard entend porter plainte contre la direction du CIUSSS, qui n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

D’après le reportage de Jean-François Coulombe