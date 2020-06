Vers d'autres alternatives que le papier de toilette?

Chaque semaine, les Canadiens utilisent en moyenne deux rouleaux de papier de toilette par personne. À l'échelle mondiale, on parle de 10 millions d'arbres qui seraient coupés chaque année pour sa fabrication.

Il y a tellement de personnes qui n’ont aucune idée que la majorité du papier hygiénique sur nos tablettes provient des forêts comme la forêt boréale canadienne , explique la coauteure du rapport auprès de NRDC, Jennifer Skene.

Dans son rapport, l’association donne des notes aux différentes compagnies de papier hygiénique selon leur impact sur l’environnement. Plus une entreprise utilise de la fibre recyclée et préserve les forêts, plus sa note est élevée.

Lorsque la forêt boréale est coupée pour permettre la fabrication de papier de toilette, du dioxyde de carbone est relâché dans l'atmosphère et intensifie les changements climatiques , dit-elle.

Alernatives écologiques

Le but du rapport n’est pas d’empêcher les gens d’utiliser du papier hygiénique traditionnel, souligne Mme Skene, mais d’offrir aux consommateurs un choix éclairé.

D'autres alternatives plus respectueuses de l'environnement existent cependant, souligne le rapport. Outre le papier en fibre recyclé, on peut retrouver celui en fibre de bambou ou de chanvre. L’utilisation de lingettes en tissu lavable ne créerait quant à elle aucun déchet.

Des lingettes réutilisables

Sophie Villeneuve est mère de deux garçons à Calgary. Depuis environ un an, elle fait la transition vers des lingettes réutilisables. Après avoir utilisé des couches lavables pour ses garçons, la transition vers les lingettes lavables semblait tout à fait logique.

On essaye de faire notre part [pour l’environnement] , dit-elle en ajoutant qu’il y a tellement d’alternatives qui existent.

Moi je suis allé avec les bonnes vieilles débarbouillettes, ça fait la job en masse! Sophie Villeneuve

L'installation d'un bidet fait partie des plans de la famille, tant que l'eau utilisée peut être tempérée, mais en attendant, elle assure que son système fonctionne très bien.

Couches lavables

À Vancouver, la situation est similaire chez Léonie Tharratt où deux seaux se trouvent à côté de la cuvette pour y accueillir les lingettes souillées.

Avec sa fille qui utilise des couches lavables, la transition vers des serviettes réutilisables s’est faite graduellement. C'est facile, avec les couches lavables, on ne fait qu'ajouter les lingettes dans le même panier et pour les mêmes lavages , indique-t-elle.

Au départ, les lingettes n'étaient utilisées qu'avec sa fille, mais l’arrivée de la pandémie et surtout la pénurie de papier hygiénique qui s'en est suivi a cependant généré un changement rapide pour toute la famille.

Même si elle continue d’utiliser du papier traditionnel, la famille de Léonie Tharratt en utilise cependant en plus petite quantité.