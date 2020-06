Une plateforme de commerce en ligne pour stimuler la relance

Le lancement du portail Shop Local North avait lieu à la Caisse Alliance de Kapuskasing mercredi.

Il veut regrouper des entreprises du Nord de différents secteurs afin d’accroître leur visibilité et de générer des ventes en ligne.

Le concepteur du projet, Andy Deschamps, est un informaticien. Il souligne que la fermeture des commerces dans le cadre des mesures d’urgence liées à la pandémie a accentué le besoin d'une présence en ligne.

Avec la COVID-19, j’avais beaucoup de demandes des sites de commerce électronique. On a décidé d’aller de l’avant avec notre projet. Ça va desservir toutes les entreprises et ça va encourager l’économie locale. Andy Deschamps, concepteur du projet

Andy Deschamps est le concepteur du projet Shop Local North. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

En payant des frais d’inscription, chaque entreprise participante peut aménager son propre magasin en ligne sur la plateforme. Aucune commission n’est appliquée sur les ventes.

L’objectif est de relancer l’économie en redirigeant, autant que possible, les ventes en ligne vers des entreprises de la région plutôt que de l’extérieur.

Les gens peuvent magasiner par catégorie, par vendeur ou par ville , souligne M. Deschamps.

Le portail est destiné aux entreprises du territoire de la Caisse Alliance, soit de la région de North Bay jusqu’à Greenstone, en incluant Timmins.

Si on pouvait, d’ici un an, avoir une centaine d’entreprises, je pense que ce serait un succès. Présentement, on en a une vingtaine et on vient tout juste de lancer le projet.

M. Deschamps souligne qu’on travaille à offrir une version française du site.

Plusieurs entreprises de Kapuskasing participent déjà.

Je suis optimiste que ça va rendre les gens au courant de ce que nous avons à offrir dans le Nord. France Lebel, Moonbeam Country Store

La propriétaire du magasin de vêtements Moonbeam Country Store à Kapuskasing, France Lebel Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Comme partenaire du projet, la Caisse Alliance a accepté de faire une contribution en ressources humaines en embauchant six étudiants pour promouvoir le projet dans les différentes régions de son territoire.

De son côté, la Société économique de l'Ontario a aussi offert son expertise.

D’autres partenaires locaux incluent la Chambre de commerce de Kapuskasing, la Ville de Kapuskasing et la Société d’aide au développement des collectivités North Claybelt.