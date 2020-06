Pas de rassemblement populaire à la Saint-Jean : une première

Même si le déconfinement de la santé publique est en cours, impossible de se regrouper devant une immense scène sur les plaines d’Abraham, comme c’est le cas chaque année depuis les années 70.

Durant les guerres, il y avait moins de grandes célébrations, c’est certain, mais il y avait quand même des cérémonies. C’est la première fois qu’on n’avait pas de grande fête publique, de rassemblement, et ce, depuis le 19e siècle au moins , affirme l’historien Réjean Lemoine.

Partout dans le monde, la pandémie de COVID-19 modifie grandement les habitudes, au même titre que la grippe espagnole en 1918. Mais, cet été-là, les citoyens avaient profité d’une baisse de la propagation du virus, ce qui n’avait pas nui aux rassemblements, selon M. Lemoine.

L'historien Réjean Lemoine souligne qu'au 19e siècle, les cérémonies religieuses de la Saint-Jean-Baptiste se poursuivaient en un grand rassemblement populaire, notamment où se trouve présentement le Grand Marché de Québec. Photo : Radio-Canada

Une fête qui change souvent

Les policiers n’ont pas eu à gérer des foules, comme c’est le cas chaque 23 juin depuis de nombreuses années.

Le fait qu’il n’y ait pas eu de spectacle, pas de gestion de foule, comme organisation policière, on se prépare toujours, il y a eu de la patrouille supplémentaire dans les parcs, entre autres, mais ça n’a rien à voir avec les années précédentes , confirme Étienne Doyon, sergent aux relations publiques au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Résultat : les policiers n’ont procédé à aucune arrestation officielle relativement à l’encadrement de la Saint-Jean-Baptiste, mardi soir.

Mais le sergent rappelle que la fête nationale a déjà beaucoup changé au cours des dix dernières années, lorsque l'administration Labeaume a resserré les consignes entourant la Saint-Jean. On était avec une fête plus familiale, moins de grabuge déjà qu’à un certain moment.

Des milliers de personnes ont célébré la fête nationale sur les plaines d'Abraham en 2018. Photo : Radio-Canada / Camille Simard

Une grande évolution que l’historien constate lui aussi… mais à travers les décennies.

La fête nationale, c’est une vieille fête qui a connu diverses mutations depuis des siècles. Au début du 17e siècle, on fêtait avec des petits feux et c’est vers le milieu du 19e que le premier rassemblement a eu lieu à Montréal, en 1834, puis Québec, en 1842 , explique Réjean Lemoine.

La fête nationale a aussi changé de vocation. Avant, c’était une fête religieuse, et la fête des Canadiens français, avec Saint-Jean-Baptiste, le patron. C’est en 1977 qu’elle est officiellement devenue la fête des Québécois.

D’ailleurs, les francophones de partout au pays continuent de célébrer la Saint-Jean-Baptiste.

Et comme la technologie a évolué, la fête a pu se déplacer complètement à la télévision, grâce au spectacle Tout le Québec à l’unisson, mardi soir.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier