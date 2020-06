Retour en action pour le club d’haltérophilie de Rouyn-Noranda

Alors que leur gymnase peut normalement accueillir plus de 12 personnes, un maximum de six haltérophiles sera accepté lors des prochaines séances.

Le président du club Mario Robitaille confirme qu’un guide de réouverture approuvé par les autorités gouvernementales a été mis en place.

C’est sûr qu’on est content. On s’entraîne, on a du plaisir, on a des objectifs et on veut performer, mais en même temps on doit s’ajuster avec les contraintes , admet le président, Mario Robitaille.

Les athlètes devront notamment réserver leur place lors des futures séances, pour respecter les mesures de distanciation sociale.

On est content d’ouvrir parce que ça fait quand même trois mois que nous sommes fermés, les gens avaient hâte, mais on est quand même chanceux que ce soit un sport individuel, donc on a l’opportunité de s’adapter , ajoute-t-il.

La majorité des compétitions d’envergure de 2020 ont été annulées. Mario Robitaille estime donc que la fin de l’année servira de préparation pour la saison 2021.