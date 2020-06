Deuxième partie de la phase 4 du plan de relance : une annonce qui en surprend certains

C’est le cas notamment pour les salles de cinéma de la province. La compagnie Cinéplex, grand joueur dans l’industrie, attendra jusqu’au 3 juillet avant d’accueillir les cinéphiles.

De plus, les clients devront s’adapter au fait que leur prochaine expérience cinématographique sera grandement différente. Les salles de cinéma ne pourront fonctionner qu’à 30 % de leur capacité normale.

Il faut éviter la congestion. Daniel Séguin, directeur général de Cinéplex Québec

S’il y a des gens qui sortent d’une salle, on va les encourager à sortir par les sorties de secours ou on va s’assurer que la programmation fasse en sorte qu’on puisse vider une seule salle à la fois.

D’autres mesures, comme l’obligation du paiement par carte bancaire, seront instaurées.

D'autres, comme les quatre musées Western Development de la Saskatchewan ne, ne savent toujours pas quand ils pourront à nouveau accueillir des visiteurs.

Chose certaine, ce ne sera pas le 29 juin.

La présidente et directrice générale Joan Kanigan espère pouvoir accueillir des visiteurs avant le mois de septembre.

D’ici là, les musées mettront tout en oeuvre pour assurer la sécurité des visiteurs et des employés.

Il s’agit de parcourir pas à pas chaque centimètre de nos espaces muséaux et de déterminer ce qui doit être fait et quelle signalisation est nécessaire afin que tout le monde sache que notre personnel, nos visiteurs et nos bénévoles sont en sécurité , explique-t-elle.

Le Western Development Museum a choisi d'attendre un peu plus longtemps avant de rouvrir ses portes. Photo : Western Development Museum

Quant aux bibliothèques publiques de Regina et de Saskatoon, elles ont elles aussi choisi d'attendre un peu avant de reprendre leurs activités.

La bibliothèque publique de Regina indique qu'elle vise la date du 13 juillet pour ouvrir à nouveau ses portes tandis que celle de Saskatoon n’a toujours pas fait d’annonce à cet effet.

