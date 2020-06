En route vers une saison agricole productive

Après un printemps très sec, plusieurs agriculteurs de la région se réjouissent de cette semaine pluvieuse. La pluie des derniers jours et celle annoncée d’ici dimanche viendront confirmer un bon début de saison pour la majorité des producteurs agricoles, estime l’Union des producteurs agricoles régionale (UPA).

On a eu du temps extrêmement froid et sec au printemps, mais pour ceux qui font pousser du foin, ça devrait être correct, surtout que plusieurs producteurs sont dans la première coupe et ça va être favorable pour la deuxième coupe. C’est de bon augure , croit Pascal Rheault, qui possède une ferme dans la MRC d’Abitibi.

Même si globalement, la saison s'annonce plutôt bonne, les producteurs qui avaient semé des céréales d’automne ont encaissé plusieurs pertes, selon le président de l’Union des producteurs agricoles de l’Abitibi-Témiscamingue, Pascal Rheault.

Pascal Rheault, président de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Camille Lalancette

Les agriculteurs qui font pousser des cultures destinées aux animaux s’en sortent mieux indique-t-il cependant.Au Témiscamingue, la saison s’annonce prospère. C’est du moins ce que croit le copropriétaire de la Ferme Lunick, de St-Eugène-de-Guigues, Jean Luc Baril.

Malgré quelques gelées printanières qui ont pu faire de légers dommages aux cultures de pommes de terre, de maïs et de canola, les champs de céréales sont en santé, affirme-t-il.