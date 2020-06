Une nouvelle station de nettoyage d’embarcations à Lac-Brome

Encore cet été, l’apparition d’espèces aquatiques envahissantes inquiète bien des riverains et bien des groupes environnementaux. Pour prévenir le tout, l’organisme Renaissance Lac-Brome a inauguré au cours des derniers jours une station de lavage d’embarcations.

La station est située en face du camping Domaine des Érables, mais elle se déplacera au cours de l’été.

On s’est dit qu’en achetant une station mobile, qui est en fait une grosse remorque, on était capable de la déplacer à certains endroits où il y a d’autres rampes de mises à l’eau pour faire de la sensibilisation en même temps , a expliqué la biologiste pour Renaissance Lac-Brome, Anaïs Renaud.

On veut que la station de lavage aide au nettoyage et à l’inspection des bateaux, mais serve aussi comme outil de sensibilisation. On va en faire un grand panneau d’interprétation. Anaïs Renaud, biologiste pour Renaissance Lac-Brome

Selon la biologiste, il y a déjà quatre espèces aquatiques envahissantes dans le Lac-Brome, dont l’écrevisse à taches rouges et le myriophylle à épi.

L’écrevisse à taches rouges est une espèce qui est très bien établie dans le Lac-Brome, on a au moins 1,8 million d’individus. Depuis [son arrivée dans le lac] on ne retrouve plus d’écrevisses indigènes, donc son impact est majeur , a indiqué Anaïs Renaud.

Un préposé sera sur place sept jours sur sept jusqu’en septembre pour inspecter et nettoyer les embarcations des plaisanciers.