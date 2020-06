La traditionnelle parade de Saint-Gédéon annulée

Habituellement, autour de 20 000 personnes assistent à cet événement qui marque d’une certaine manière le début de la saison touristique et de l’été.

De nombreuses activités à saveurs familiales sont aussi organisées normalement dans la municipalité le 24 juin.

Habituellement, il y a une fébrilité qui s’installe chez nous, à Saint-Gédéon, à partir du 15 juin. Il y a le pavoisement le long de la rue, les maisons installent les décorations, les drapeaux , énumère le président du comité organisateur de la fête nationale à Saint-Gédéon, Jean Boily.

À l’instar des bénévoles qui l’appuient dans l’organisation des festivités, il est déçu de la tournure des événements. Tous les organisateurs ont décidé de faire une rencontre intime pour souligner malgré tout la fête nationale.

Le comité organisateur avec les conjoints ou conjointes, on a décidé de faire une rencontre pareil. On trouvait ça difficile de ne pas se voir et de ne rien faire en cette fête nationale , indique Jean Boily, qui veille à l’organisation de la fête depuis une quarantaine d’années.

Avec les informations de Flavie Villeneuve