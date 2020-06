Les Comtés unis de Prescott et Russell travaillent sur leur plan de relance

Un plan de relance a été présenté, mercredi matin, au comité de Développement économique et touristique des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR). La deuxième phase du déconfinement est entamée depuis bientôt deux semaines dans l’est ontarien.

La région mise sur une approche collaborative et communautaire pour sa relance économique. L’organisme Développement économique et touristique des Comtés unis de Prescott et Russell (DETPR) travaille d'ailleurs en partenariat avec les huit municipalités de la région et les organismes locaux.

Le DETPRDéveloppement économique et touristique des Comtés unis de Prescott et Russell est responsable de présenter une stratégie de développement économique régionale. Sa directrice, Carole Lavigne, dit avoir pour objectif de venir en aide à tous les secteurs touchés par la pandémie.

Il y a des inquiétudes […] dans les secteurs de l’art et tourisme, parce qu’on sait que ces deux secteurs sont touchés en grand nombre [et] parce que c’est complètement différent maintenant , relate Mme Lavigne.

Pas de boule de cristal pour le futur

Selon Caroline Arcand, directrice générale du Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell, un organisme qui participe aux discussions sur la relance de l’économie, plusieurs entrepreneurs sont inquiets. Elle souligne l'ingéniosité dont ils font preuve pour s’adapter à la pandémie.

Ce que les entreprises nous disent vraiment, c’est qu’elles sont inquiètes du futur, parce qu’on n’a pas de boule de cristal. Caroline Arcand, directrice générale du Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell

Il va falloir que nos entrepreneurs de la région fassent preuve de résilience à leur façon pour se relever des contrecoups de la COVID-19 , dit Mme Arcand.

Le plan de relance a pour objectif de limiter les impacts de la pandémie. Le DETPRDETPR veut ensuite assurer un redémarrage sécuritaire de l’économie, et à plus long terme, la rendre plus résiliente.

L’ébauche présente les résultats d’un sondage mené auprès de la communauté des affaires de la région, au début du mois de mai. L’objectif était d’en apprendre plus sur les effets de la COVID-19 sur l’économie de la région.

Ça nous donne des pistes, ça nous donne aussi les outils. On réalise qu’elles [les entreprises] sont très créatives. Carole Lavigne, directrice du DETPR

Selon les résultats, 62 % des entrepreneurs de la région trouvent la situation difficile, et 7 % la qualifient de critique. De plus, 34 % des répondants étaient inadmissibles aux programmes de soutien offerts.

L’organisme a l’intention de mener un deuxième sondage pour avoir une meilleure idée de la situation économique alors que les entreprises reprennent peu à peu leurs activités.

Selon Mme Lavigne, il s’agit de présenter un plan de relance, qui pourra s’appliquer si une situation semblable se reproduit. La version finale du plan sera déposée au mois d’août prochain.

Il faut quand même mettre en place des mesures pour savoir comment on va contrer toute autre problématique qui pourrait survenir, surtout en tourisme , explique Mme Lavigne.

Internet haute vitesse, un enjeu majeur de la relance

Le DETPRDETPR propose notamment dans son plan d’action la création d'un programme de subvention aux entreprises pour le commerce électronique, cet été.

Il s’agit d’un défi de taille, puisque ce ne sont pas tous les secteurs de la région qui ont accès à Internet haute vitesse.

Maintenant, c’est le point le plus important pour les régions éloignées. Carole Lavigne, directrice du DETPR

Le maire d’Alfred-Plantagenet et président du comité, Stéphane Sarrazin, souligne lui aussi la relation de plus en plus importante entre l’économie et le réseau Internet.

Ça nous a fait réaliser que nous sommes capables d’offrir les mêmes services en ayant des gens qui travaillent à la maison. Je pense que ça va être de reconsidérer la façon dont on faisait de la business dans le passé , explique le maire.

Plusieurs entreprises ont dû se tourner vers les plateformes numériques afin de pouvoir offrir leurs produits et services pendant la pandémie. M. Sarrazin aimerait que 95 % des résidents aient accès à au moins un gigabit par secondes de vitesse Internet .

Ça fait longtemps qu’on aimerait faire ça. Je pense qu’on en est là. Stéphane Sarrazin, maire d’Alfred-Plantagenet et président du comité

Le plan d’action du DETPRDETPR suggère la création d’un programme de subvention aux entreprises pour le commerce électronique.

L’organisme propose également le lancement d'un marché virtuel du réseau agroalimentaire de l’est ontarien afin de promouvoir l’achat local. Le document suggère aussi le lancement de la route agrotouristique de Prescott et Russell.

