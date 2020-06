Une statue de la reine Victoria vandalisée à Winnipeg

La statue de la reine Victoria qui se trouve bien en vue devant le Palais législatif du Manitoba à Winnipeg a été recouverte de peinture blanche et rouge dans la nuit de mardi à mercredi.

Mercredi, une opération de nettoyage était en cours sur le terrain de l’Assemblée législative. Une photo prise plus tôt dans la journée et obtenue par CBC/Radio-Canada montre que la tête de la reine a été couverte de peinture blanche et que de la peinture rouge recouvrait sa bouche.

Un porte-parole du gouvernement a confirmé que la statue a été aspergée de peinture dans la nuit et que l’opération de nettoyage était complétée. L’incident a été rapporté à la police.

La statue de la reine Victoria vandalisée avant l'opération de nettoyage. Photo : Photo soumise

Par courriel, le porte-parole a précisé que le personnel ne se souvient pas avoir vu d’autres incidents du genre dans le passé. Les employés ont toujours à coeur la sécurité des gens et la sécurité du site , précise-t-il.

La statue est l’oeuvre du sculpteur George Frampton. Elle a été inaugurée le 1er octobre 1904 et a coûté 15 000 $, selon un guide touristique  (Nouvelle fenêtre) qu'on peut lire sur le site Internet de la province.

Le monument montre la reine Victoria assise, tenant un sceptre dans la main droite et un globe dans la main gauche. Selon le guide touristique, Victoria a régné sur l’Empire britannique pendant une grande partie du 19e siècle, au moment où des traités ont été négociés avec les peuples autochtones de l’ouest du pays et où le Manitoba est devenu une province.

D’autres monuments commémorant des personnages au passé colonialiste ont été vandalisés récemment, dont une statue de l’ancien premier ministre John A. Macdonald située à l’Île-du-Prince-Edouard et une autre de l’explorateur anglais George Vancouver, en Colombie-Britannique.

À la lumière des rassemblements dénonçant le racisme, plusieurs voix se sont élevées pour demander que des monuments montrant des personnages au passé colonialiste soient retirés.

Lors d’une conférence de presse portant sur des améliorations aux services juridiques en matière de droit familial mercredi, le ministre de la Justice Cliff Cullen a réagi à l'acte de vandalisme.

Je suis vraiment déçu de voir ça, a-t-il déclaré. La police va enquêter et nous attendrons la conclusion de cette enquête, mais ce genre de vandalisme est simplement un non-sens.