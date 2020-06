La construction du nouvel aréna des Flames commencera en août 2021

Les travaux doivent s’amorcer en août 2021 et se terminer en mai 2024.

Le design du bâtiment sera conçu en partenariat par la compagnie calgarienne Dialogue et la firme d’architecture et d'ingénierie internationale HOK. Cette dernière était d’ailleurs l’entreprise responsable du design de la place Rogers à Edmonton, de l’aréna Little Caesars à Detroit et du stade Mercedes-Benz à Atlanta.

La société américaine Mortenson Construction a remporté les contrats de construction. Le curriculum vitae de l’entreprise comprend notamment la construction du Centre Xcel Energy à Saint-Paul au Minnesota, le Centre Chase à San Francisco et le stade Allegiant à Las Vegas.

Alors que nous progressons dans le développement de cette installation, nous sommes sûrs que cette équipe apportera expérience, leadership et ambition pour réaliser le plein potentiel de ce centre d'événements à Calgary , a déclaré le PDG des Flames, John Bean, dans un communiqué mercredi.

La Ville de Calgary et le propriétaire des Flames, la compagnie Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC) ont convenu en 2019 de se partager le coût du nouveau bâtiment sur une parcelle de terrain juste au nord du Saddledome, à l’est du centre-ville.

Le nouvel aréna remplacera le Saddledome, vieux de 37 ans.