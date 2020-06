La Saskatchewan veut déployer de petits réacteurs modulaires à énergie propre

Dustin Duncan a annoncé mercredi son intention d’établir un bureau qui coordonnera la politique et le programme nucléaire au sein de la Division du changement climatique et de l’adaptation de son ministère.

Le déploiement nécessitera une collaboration entre plusieurs partenaires , explique le ministre qui y voit de nombreux avantages pour la province, notamment la création d'emplois.

Sa collègue Bronwyn Eyre, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, a déjà identifié ces petits réacteurs comme étant une option du futur.

L’automne dernier, le premier ministre Scott Moe a signé un protocole d’entente sur les petits réacteurs modulaires en compagnie de ses homologues de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Le but était de coordonner leurs efforts pour étendre cette nouvelle technologie partout au pays.

L’énergie nucléaire propre fournira à la Saskatchewan les outils nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. L’avancement de ces petits réacteurs apporte des avantages économiques et environnementaux grâce à une nouvelle technologie propre qui est également une énergie sûre, fiable et à un prix compétitif , a dit Dustin Duncan.

En 2018, Ressources naturelles Canada avait publié une feuille de route sur ces petits réacteurs modulaires. Selon celle-ci, leur valeur potentielle est estimée à 5,3 milliards de dollars d'ici 2040.

Certaines conceptions de petits réacteurs pourraient être déployées à court terme, la plupart étant disponibles dans les 7 à 15 prochaines années. Pour certaines des technologies les plus éprouvées, les défis en termes de calendrier ne concernent pas tant la conception du réacteur que les questions économiques, sociales, réglementaires et de gestion des déchets , peut-on lire dans la feuille de route.

Le projet emballe plusieurs experts, dont John Root, directeur général du Centre Fedoruk pour l’innovation nucléaire de l’Université de la Saskatchewan. Il y voit des avantages économiques.

La commissaire de la Société environnementale de la Saskatchewan, Ann Coxworth, pense tout le contraire. Elle a déclaré qu’il faudrait plusieurs décennies pour que ces réacteurs nucléaires soient opérationnels en Saskatchewan.

Nous avons des options beaucoup moins coûteuses, plus sûres, plus rapides à mettre en place et dans lesquelles il serait beaucoup plus sage d’investir.

