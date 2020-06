Du ballet au dessin : une conséquence inattendue de la pandémie

Je dessinais quand j'étais jeune. Jusqu'à l'école secondaire, je faisais beaucoup, beaucoup de dessins et mes cahiers de mathématiques étaient remplis de croquis. Il n'y avait pas beaucoup de chiffres... C'était probablement la première discipline artistique à travers laquelle je m'exprimais. Lorsque j'ai commencé à danser j'ai tout arrêté, jusqu'à l'âge de 57 ans, où j'ai repris le crayon et je me suis mis à dessiner , raconte-t-il.

De la danse au dessin

C'est la première fois que je ne suis pas en studio avec des danseurs depuis tout ce temps. J'ai réalisé tout de suite que ça me manquait, la relation avec les artistes, avec la musique, l'interprétation, la création , ajoute-t-il.

« Je pourrais peindre une fresque de 20 mètres de long, ça ne remplace pas une répétition avec des danseurs parce qu'on crée en communauté », dit Jean Grand-Maître. Photo : Radio-Canada

Un jour, j'ai sorti un vieux cahier et j'ai recommencé à dessiner. Au début c'était horrible, mais je me suis forcé à continuer, comme un danseur qui s'entraîne, sans arrêt, je me suis forcé à finir un dessin et ensuite à le retravailler , explique-t-il.

Puis je me suis mis à étudier les grands maîtres. J'imitais et je retravaillais ce que j'avais appris dans ma jeunesse et tout à coup il y a quelque chose qui a débloqué il y a une journée où j'ai fait un dessin , ajoute-t-il.

C'est dans son jardin, à l'arrière de sa maison, que Jean Grand-Maître travaille sur ses créations. Photo : Radio-Canada

Bien-être

Dessiner, et jouer avec les différents médiums, ça a commencé à engendrer les mêmes émotions que j'avais en création, en studio avec les danseurs, avec les concepteurs scéniques, les costumes, les compositeurs. Ça m'a beaucoup nourri, depuis cette quarantaine; cinq heures par jour de travail , partage-t-il.

Jean Grand-Maître utilise plusieurs outils pour créer ses oeuvres : pastels, crayons de bois, encre noire, craies et de l'aquarelle. Photo : Radio-Canada

Comme disait Jean Cocteau, une fois qu'on ouvre les yeux à l'art, c'est très difficile de les fermer par la suite parce que nos yeux s'ouvrent à la beauté, à la vérité, à l'expression profonde. « C'est quelque chose que l'on ne veut pas perdre en vieillissant comme artiste. Jean Grand-Maître

L'une des premières oeuvres de Jean Grand-Maître. Photo : Jean Grand-Maître

J'ai pensé au ballet que je vais créer sur David Bowie en 2021. C'est loin encore, puisqu'on a repoussé la date à cause de la COVID-19, alors j'ai décidé de commencer à créer mon ballet David Bowie sur papier , dit Jean Grand-Maître.

Esquisse d'un futur costume pour le ballet sur David Bowie, dessiné par Jean Grand-Maître. Photo : Jean Grand-Maître

Les personnages, la scénographie, j'écoutais ses chansons et les personnages me venaient tout doucement. Maintenant, ça me donne la chance de ralentir et d'imaginer le ballet, qu'il vienne à moi tout doucement , ajoute-t-il.

Esquisse du personnage Phi, pour le ballet de David Bowie, fait par Jean Grand-Maître. Photo : Jean Grand-Maître

Esquisse d'un danseur dessinée par Jean. Photo : Jean Grand-Maître

Je travaille avec les contrastes de couleurs ou dans des teintes de noir et blanc. Par la suite je prends ces images là en photo, je les travaille numériquement et puis je retravaille le dessin, et puis je retravaille l'image numérique , explique-t-il.