Malgré tout, les automobilistes font contre mauvaise fortune, bon cœur.

Marie-Claude Thomas ne veut pas trop se plaindre.

Marie-Claude Thomas Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Je ne veux pas critiquer, dit-elle. On est quand même chanceux que la route va être arrangée.

Elle doit passer sur cette route entre Inkerman et Shippagan matin et soir pour amener et chercher les enfants à la garderie.

Moi, lundi, quand je suis partie pour aller chercher les enfants, j’ai décollé à 4h30… et je suis arrêtée dans le line-up, et je suis passée à 5 h 40. C’était une heure et dix d’attente.

Les automobilistes doivent se montrer patients. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Mercredi, en fin d’avant-midi, les automobilistes ne devaient attendre qu'une dizaine de minutes, tout au plus. Et comme l’attente n’était pas trop longue, les automobilistes affichaient le sourire.

J’espère que ça ne prend pas trop de temps, dit Hélène Haché. Quand tu as des rendez-vous, tu es obligé de partir avant, tu n’as pas le choix.

Vanessa Mallet, de son côté, mise sur le système d'air conditionné de son auto.

Mais sinon ce n'est pas si pire, exprime-t-elle. Là, aujourd’hui, il vente, donc il fait moins chaud un peu.

Luc Chiasson Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Luc Chiasson aussi se montre patient. Il se rend quotidiennement à Shippagan, depuis Caraquet, pour le travail.

On met la radio, et on prend le temps que ça prend, lance-t-il. Il n’y a pas vraiment de truc.

Comme il faisait beau et chaud, certains préféraient se déplacer à vélo. C'est le cas de Rachel Robichaud.

Rachel Robichaud, à vélo. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

On n’a pas tant d’attente, assure-t-elle. On part en vélo et puis on suit notre parcours. Ça peut prendre de 20 à 25 minutes, selon la météo.

Ceux qui seraient tentés de s'aventurer avec un véhicule à moteur sur la piste cyclable pour éviter la circulation pourraient avoir de mauvaises surprises. Les responsables de la Véloroute de la Péninsule acadienne ont averti les autorités, c'est-à-dire la Gendarmerie royale du Canada.