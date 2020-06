La C.-B. entre dans la phase 3 du déconfinement

Ce n'est pas un retour à la normale , a rappelé le premier ministre John Horgan. Nous devons garder les mêmes pratiques quand nous voyageons dans d'autres communautés .

Ce sera un été extraordinaire qui demandera un effort continu de tous les Britanno-Colombiens, afin de respecter nos voisins et les communautés visitées. John Horgan, premier ministre de la C.-B.

Les règles sanitaires vont rester les mêmes en voyage, a indiqué John Horgan : garder ses distances sociales, et porter un masque quand ce n'est pas possible. Il faut également rester à la maison si on se sent malade, a-t-il rappelé.

Réouvertures de commerces

Les commerces suivants pourront rouvrir leurs portes, en suivant les règles des autorités de la santé :

Hôtels

Centres de villégiatures

Spas

Cinémas

Industrie du cinéma et de la télévision

Le premier ministre a déclaré que les taux d'infections dans la province étaient restés stables malgré l'augmentation des interactions sociales au cours de la phase 2.

Les utilisateurs des transports en commun de Translink ont doublé depuis le 5 avril, soit au plus fort du confinement.

Mardi, la médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, a rendu publics les modèles de prévision de la province, qui indiquent que les rapports humains sont maintenant à 65 % de la normale. Un seuil qui ne devrait pas être dépassé, sous peine de voir une augmentation rapide du nombre de contaminations.

Le premier ministre John Horgan a par ailleurs renouvelé l'état d'urgence en Colombie-Britannique jusqu'au 7 juillet.