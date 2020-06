La baignade dans les campings apporte de nouveaux défis

En raison de la pandémie, plusieurs entrepreneurs en Abitibi-Témiscamingue ont choisi de se concentrer sur les campeurs saisonniers seulement.

La propriétaire du camping du lac Marlon de Rouyn-Noranda, Liselle Cloutier, affirme que, contrairement à d'autres années, la plage est fermée au public cet été.

Les gens ont appelé et regrettent parce qu'on a des gens qui préfèrent venir chez nous au lieu de s'éloigner, dit-elle. On a eu beaucoup de téléphones et ils (les gens) viennent pareil, ils virent à la barrière. Il y en a qui passent pareil, mais nous, on les retourne.

Malgré la popularité de son camping, le début de saison a été difficile notamment en raison d'un incendie au mois de mai qui a eu un impact sur les services sanitaires.

Près d'Amos, au camping le Jet D'Eau, la piscine est réservée aux clients.

Le plus grand problème pour la piscine, c'est d'avoir des sauveteurs [qui ont le brevet] Croix de bronze. Tous les printemps, on est à la recherche de sauveteurs. Il n'y a pas beaucoup de ressortissants qui finissent leurs cours et je pense que c'est le problème dans plusieurs campings. Chaque année on y arrive, on en trouve deux ou trois qui nous permettent de faire la saison , raconte la propriétaire Johanne Frigon.