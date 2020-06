Une proche aidante réclame le retour des visites à l'Hôpital général de Québec

Les visites sont interdites depuis le 22 mai puisque le centre d'hébergement fait face à une éclosion de COVID-19.

Mardi, une dérogation pour interdire les visites pour une autre période de 10 jours a été envoyée par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et est toujours en attente d’approbation par le ministère de la Santé, au grand désespoir de Lise Jolicoeur.

Cette dernière n’a pas vu son père Philippe, 92 ans et atteint d’Alzheimer, depuis la mi-mai. Elle s’inquiète énormément de son état de santé.

Je constate que son état se dégrade rapidement. Avant, on m’appelait tous les trois mois pour me dire que mon père avait fait une chute. Ces temps-ci, c’est tous les jours , déplore Mme Jolicoeur.

Lise Jolicoeur Photo : Radio-Canada

C'est une discussion avec lui, mardi soir, qui a rendu la situation encore plus difficile et a poussé Lise Jolicoeur à poursuivre ses démarches pour faire évoluer la situation.

On a pu se parler hier soir, puis il me suppliait d’aller le visiter. J’ai tenté de lui expliquer pourquoi je ne pouvais pas y aller, mais il ne comprend pas l’ampleur de la situation. La fin du téléphone a été qu’il ne voulait plus me voir, qu’il me reniait , explique Mme Jolicoeur, désemparée.

En temps normal, elle visite son père cinq fois par semaine.

Pas de solutions

Lise Jolicoeur a proposé au personnel d'aller marcher avec son père à l’extérieur à l'aide d'un fauteuil roulant et avec de l’équipement de protection, sans succès.

Son père, selon elle, se trouve dans une zone froide et a accès à une sortie autonome.

La dame ajoute avoir écrit au cabinet de la ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, au directeur régional de santé publique, le Dr François Desbiens, et au bureau de la députée de sa circonscription de Taschereau, Catherine Dorion.

J’ai l’impression d’être comme Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vents , illustre-t-elle.

Remaniement ministériel

La députée Catherine Dorion explique que le changement de garde au ministère de la Santé n’aide pas Mme Jolicoeur.

On était en lien avec un attaché de la ministre de la Santé qui nous a dit : "c’est vrai, ça n'a pas de bon sens. Je vais voir jusqu’où je peux aller." C’est là qu’il a eu le remaniement ministériel , explique la députée de Québec solidaire.

Catherine Dorion, députée de Taschereau Photo : Radio-Canada

Là, c’est toutes les affres de la bureaucratie qui interdisent à deux personnes qui s’aiment de se voir dans une période dramatique, au moment où l’une des personnes est vraiment sur une pente glissante , déplore Mme Dorion.

Les enjeux de santé publique de l’Hôpital général ne sont pas suffisants, selon elle, pour interdire Mme Jolicoeur de voir son père.

Tu ne peux pas aller contre des droits et libertés des personnes. Tu as deux personnes majeures qui s’aiment et qui veulent se voir. L’une veut prendre soin de l’autre. Tu n’as pas le choix. C’est le système qui est en faute ici. Catherine Dorion, députée de Taschereau

Elle rappelle que le gouvernement a récemment valorisé le travail des proches aidants lorsqu’ils ont été autorisés à retourner dans certains centres de soins de longue durée.

Éclosion toujours en cours

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale dit être conscient du drame vécu par Mme Jolicoeur et son père, mais rappelle que l’éclosion de COVID-19 n’est toujours pas levée dans l'établissement.

Bien que nous comprenons qu’il soit difficile pour les familles, […] ce délai nous permet toutefois de bien contrôler et stabiliser la propagation du virus, mais surtout d’assurer la sécurité et la santé de nos usagers , explique le porte-parole Vincent Lamontagne.

Il ajoute qu’une dérogation peut être accordée à un proche aidant pour des raisons humanitaires.

Je veux juste que ceux qui ont des gens qui aiment à l’intérieur du CHSLD puissent aller dire à ceux qui sont là qui sont aimés. C’est de ça qu'ils ont besoin présentement , conclut Mme Jolicoeur, qui n'a pas pu obtenir de dérogation. Le temps qu’on perd, on ne le retrouvera pas .

Depuis le 18 juin, les résidents en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée peuvent recevoir des visiteurs et séjourner une fin de semaine chez leurs proches, mais les établissements avec un statut de foyer d'éclosion doivent respecter certaines restrictions.