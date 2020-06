Les pompiers grandement sollicités au mont Chauve

En guise de comparaison, huit interventions ont eu lieu au total l’an dernier, à la fois sur le mont Chauve et au parc national du Mont-Orford.

Une des interventions s’est faite avec un hélicoptère [de la Sûreté du Québec], c’était plus grave. [Le randonneur] était pratiquement au sommet du mont Chauve quand il est tombé d’environ 15-18 pieds en bas d’un roc , a spécifié le capitaine au service des incendies du Canton d’Orford, Serge Berthelette.

Selon les ambulanciers, il y avait une possibilité d’avoir des fractures à la tête et dans le dos, a ajouté le pompier. C’était risqué de le descendre dans un panier avec les pistes du mont Chauve et c’est pourquoi on a décidé de faire venir l’hélicoptère de la SQ.

Les autres interventions concernaient une cheville cassée, et deux pour des coups de chaleur.

Plus de randonneurs cette année

Selon le capitaine, les gens sont plus nombreux à emprunter les sentiers du mont Chauve cette année. Il émet l'hypothèse de l'attrait de la nature provoqué par le confinement.

Ça amène beaucoup de monde. En principe on reste dans la région, mais on veut quand même faire de l’exercice, comme ça [les gens] viennent-là. Les cartes de la Sépaq vendues à moitié prix vont attirer plus de monde à venir prendre des marches dans les sentiers. Avec plus de monde, en principe il y a plus d’accidents , a mentionné Serge Berthelette.

L’homme ajoute que le degré de difficulté de la montagne est intermédiaire. Il lance un appel à la vigilance.

Le mont Chauve c’est un sentier réellement hors-piste, ce n’est pas réellement aménagé. Ça prend quand même quelqu’un qui a moyennement de l’expérience. Ça prend des bonnes chaussures, il faut boire beaucoup d’eau pour ne pas se déshydrater, apporter des vêtements adéquats , a-t-il conseillé.

M. Berthelette ajoute que les gens se perdent parfois et traversent le parc par erreur, c'est pourquoi il recommande d'avoir une carte des sentiers.