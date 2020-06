L’avenue Maguire ne sera plus piétonne les week-ends

C’est la première artère commerciale de la ville, parmi celles qui ont choisi d’être piétonnes, à prendre cette décision.

Nous, notre objectif principal en devenant piétonne était pour la sécurité et le respect de la distanciation physique. Mais, on a réalisé que nos trottoirs permettent bien aux gens de circuler , indique le directeur général de la Société de développement commercial (SDC) Maguire, Bruno Salvail.

La SDC invite donc piétons, cyclistes et automobilistes à utiliser la rue et les trottoirs tout au long de l’été.

Au début juin, on a sondé nos marchands, et 66 % voulaient d’une rue piétonne les week-ends. Après trois essais, nous avons demandé encore, et 86 % voulaient revenir comme avant , précise M. Salvail.

Il ajoute que si l’avenue se compare avec les autres rues piétonnes de la ville, elle, elle n’a pas d’élément attractif de plus, comme les plaines d’Abraham ou encore le Vieux-Québec. On a réalisé que ça ne cause pas de baisse d’achalandage, mais pas de hausse non plus.

Les derniers mois ont tellement été difficiles. Aucune question qu’on détourne un seul client qui irait ailleurs. Bruno Salvail, directeur général de la SDC Maguire

La SDC croit que le fait qu’il y ait moins de résidents à proximité de l’avenue peut aussi expliquer pourquoi l’expérience n’a pas été aussi concluante pour eux.

Dans le Vieux-Québec, les automobilistes ne peuvent plus circuler sur la rue Saint-Jean, entre la rue D'Auteuil et la côte du Palais, de 1 h à 23 h, sept jours sur sept.

Avec la collaboration d'Edith Hammond