Réouverture du MAC et de plusieurs autres musées montréalais

Le musée Pointe-à-Callière ouvre ses portes au public le 25 juin. Le musée proposera aux visiteurs et visiteuses les expositions Les Incas… c’est le Pérou!, Dans la Chambre des merveilles, la nouvelle vitrine Compagnie de la Baie d’Hudson – 350 ans d’histoire en plus de la majorité de ses autres expositions comme Pirates ou Corsaires?.

Marie Chouinard au MAC

Du côté du MAC, l’entrée est gratuite du 24 juin au 3 juillet pour les travailleurs et travailleuses de première ligne durant la pandémie. Plusieurs expositions sont au programme dont Peindre la nature avec un miroir (Nouvelle fenêtre) , prolongée jusqu’au 11 octobre 2020, qui rassemble une vingtaine de toiles des années 80.

Le Musée d'art contemporain a rouvert ses portes le 24 juin. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Par ailleurs, à compter du 4 juillet, le MAC présente deux œuvres vidéographiques de l’artiste montréalais Jon Rafman : Disasters Under the Sun (2019) et Poor Magic (2017).

Le musée va continuer à proposer des rendez-vous numériques, notamment la première mondiale  (Nouvelle fenêtre) de Jardin de sculptures éphémères, une nouvelle performance de la danseuse et chorégraphe Marie Chouinard le 30 juin 2020 à 18 h. Le tout sera diffusé en direct de la page Facebook du MAC.

Chapleau rouvre le Musée McCord

Le Musée McCord a ouvert ses portes le 23 juin avec une exposition consacrée au travail du caricaturiste de La Presse Serge Chapleau. Regroupant plus de 150 œuvres originales, l’exposition Chapleau – Profession : caricaturiste met de l’avant 50 ans de culture populaire et d’actualités québécoises. Il s’agit de la première rétrospective de l’œuvre du caricaturiste.

Le Musée des beaux-arts de Montréal a quant à lui rouvert ses portes le 6 juin dernier pour la prolongation de l'exposition Momies égyptiennes : passé retrouvé, mystères dévoilés. Les personnes qui veulent voir l’exposition doivent réserver en ligne. Tout est complet jusqu’au 28 juin.