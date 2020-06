Une Fête nationale plutôt tranquille en Abitibi-Témiscamingue

La Société nationale des Québécois de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec avait proposé certaines activités qui tenaient compte des mesures sanitaires. Cependant, la santé publique ne les a pas autorisées, comme l’explique le directeur général de la Société nationale des Québécois de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, Daniel Laurendeau, C’était difficile de savoir combien de personnes y seraient et combien de personnes respecteraient les normes en vigueur , indique-t-il.

Certaines villes ont tout de même commandé des matériels comme des banderoles et des drapeaux, précise Daniel Laurendeau, et les citoyens pouvaient visionner un spectacle régional de la Fête nationale ainsi que le spectacle à l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières pour Tout le Québec à l’unisson.

J’avais au moins 27 fêtes qui se préparaient dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et on a été obligé d’annuler les 27 fêtes alors ça n’a pas été très agréable, se désole Daniel Laurendeau. L’an prochain on voudrait reprendre ces fêtes-là et raviver un peu la flamme.

À Val-d’Or, plusieurs jeux pour les gens de tous âges et des spectacles qui devaient avoir lieu ont été reportés à l’an prochain. L’organisatrice de l’événement, Marie-Pier Roy, souligne que le respect de la distanciation était le principal défi.

D’avoir pris la décision cette année et d’avoir monté quelque chose d’aussi beau et de fun pour la famille parce qu’au fond c’était vraiment un événement familial. J’ai été vraiment déçue hier de faire un petit feu toute seule en me disant qu’on était supposé être 3000 ou 4000 sous le chapiteau, de fêter en groupe et d’avoir du plaisir , dit-elle.

Marie-Pier Roy se réjouit toutefois d’avoir pu confirmer des activités pour la Fête nationale l’année prochaine à Val-d’Or, comme des jeux d’adresse, des jeux familiaux et un concert par un groupe musical de Montréal.